دبي تحتضن «ابتكارات للبشرية».. 100 فكرة لغدٍ أفضل

أكّدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أن معرض «ابتكارات للبشرية» يتوافق مع نهج دبي في بناء قواعد المستقبل، ويعكس سعيها المستمر لاحتضان وتشجيع الابتكار، وتعزيز الوعي بدور الإبداع في تحقيق التنمية المستدامة، فيما تعد المبادرة دعوة إلى العالم لتوحيد الجهود في سبيل تبنّي ودعم الأفكار والابتكارات وتحويلها لإنجازات تخدم البشرية، ترسيخاً لمكانة دبي نقطة محورية لانطلاق المبادرات والأفكار الخلاقة ذات المردود الإيجابي الملموس.

جاء ذلك، خلال افتتاح سموّها المعرض، الذي يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها دبي للاستفادة من أفكار الشباب الجامعي والخبرات الأكاديمية المتميزة، لإيجاد حلول للتحديات العالمية المعقدة، بما يعود بالنفع على المجتمعات، بمشاركة 160 طالباً وأستاذاً جامعياً قدموا إلى دبي من أنحاء متفرقة من العالم، لتقديم 100 من الابتكارات القادرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات، والتصدي لما تواجهه من تحديات عالمية مشتركة.

تضافر الجهود

ونوّهت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، بأهمية تضافر الجهود في دعم وتشجيع الأفكار والحلول المبتكرة، مشيرة إلى أن الشراكة التي تجمع الأطراف المعنية في القطاعين الخاص والعام ومجتمع المستثمرين والأوساط الأكاديمية في هذه المبادرة، تعكس تكامل الأدوار لتحقيق رؤية دبي الداعمة للابتكار، وتحويل الأبحاث العلمية والأفكار الناتجة عنها إلى حلول عملية للتحديات العالمية.

وقالت: «العالم يتشارك في مواجهة تحديات كبيرة، حان الوقت لتوحيد الجهود، وتشجيع الأفكار الخلاقة لمواجهتها والتغلب عليها، وثقتنا غير محدودة بقدرة المواهب الجامعية والكفاءات الأكاديمية المبدعة في جميع التخصصات على صنع غدٍ أفضل».

ولفتت سموّها إلى تنامي مكانة الحدث منذ انطلاقه ضمن «معرض الخريجين العالمي»، ليتحوّل إلى إحدى المبادرات المعنية بهذا الإطار على مستوى العالم، مضيفة: «نحن اليوم أمام 100 من أفضل المشروعات في مجالات الصحة والبيئة والمجتمع والحلول المؤسسية وغيرها، ونتطلع لخلق أرضية مناسبة لتبني هذه الابتكارات الإبداعية المستقبلية وتطبيقها واقعياً انطلاقاً من دبي».

ويأتي انعقاد معرض «ابتكارات للبشرية»، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومجموعة «أ.ر.م القابضة».

وتنوّعت الابتكارات المُقدّمة من خلال هذا التجمع الأكاديمي الفريد من حلول النقل الذكية التي تُوظّف تقنية احتجاز الكربون إلى جهاز طبي محمول خاص بعلاج الرجفان الأذيني في القلب.

تكريم

وكرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجائزة «ابتكارات للبشرية»، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار، وتهدف إلى تشجيع التميز الأكاديمي في مجالات التطوير المستدام المهمة، إذ حصل كل من الفائزين على جائزة قيمتها 25 ألف دولار تقديراً لجهودهم المتميزة. وشملت قائمة الفائزين: عن فئة الصحة: مشروع «FormaCyte» (فورما كايت)، وهو ابتكار طبي للتعامل مع مرض السكري يعد الأول من نوعه، وقدمه: نام تشان، وتشي فام، وتشن يانغ، من جامعة نانيانغ التكنولوجية، سنغافورة.

وعن فئة المجتمع: مشروع «AkoFresh» (أكوفريش)، حل مبتكر للتخزين البارد يعمل بالطاقة الشمسية ويُقلّل من الفاقد في ما بعد الحصاد، قدمه: ماتياس تشارلز يابي، ودروفيك سوسا، وآرينا ماشين، من جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا، كوماسي، غانا. وعن فئة البيئة: مشروع «Aerostat» (إيروستات)، وهو عبارة عن بالونات هيليوم ذكية للكشف المبكر عن حرائق الغابات، من ابتكار ميرفي كالان، من جامعة الشرق الأوسط التقنية، تركيا.

وخلال أسبوع المعرض، يستضيف مركز دبي المالي العالمي شخصيات قيادية من الشركات الخاصة والعامة والمستثمرين والأكاديميين والمؤسسات المحلية والدولية، ومنها مجموعة «أ.ر.م» القابضة، والذين خصصوا صندوقاً بـ10 ملايين درهم لدعم مشروعات الابتكار، إذ يجتمعون لمناقشة كيفية إطلاق القدرات الأكاديمية المبدعة من أجل بناء عالم أفضل.

• 160 طالباً وأستاذاً جامعياً قدموا إلى دبي من حول العالم، لتقديم ابتكارات قادرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة المجتمعات.

رئيسة «دبي للثقافة»:

• «الحدث يتوافق مع نهج دبي في بناء قواعد المستقبل، ويعكس سعيها المستمر لاحتضان وتشجيع الابتكار».

• «العالم يتشارك في مواجهة تحديات كبيرة، حان الوقت لتوحيد الجهود، وتشجيع الأفكار الخلاقة لمواجهتها».

يومان للجمهور

يفتح معرض «ابتكارات للبشرية» أبوابه للجمهور بالمجان اليوم وغداً، من الساعة الواحدة ظهراً إلى التاسعة مساءً، في مركز دبي المالي العالمي، «ذا أتريوم»، المبنى رقم (5). ويُمكن الاطلاع على قائمة المشروعات الـ100 المشاركة في المعرض هذا العام عبر الموقع الإلكتروني: www.prototypesforhumanity.com .

منصّة كل مبدع

حرصت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، خلال افتتاح معرض «ابتكارات للبشرية»، على تبادل الرؤى والأفكار مع مجموعة من كبار مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إذ ناقشت سموّها معهم المبادرات التي تتبناها الجهات التابعة لهم في مجال توجيه وتشجيع المواهب، وما لهذا النهج من أثر كبير في تحفيز الابتكار واستحداث حلول جديدة فاعلة للتحديات العالمية المشتركة، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار، وتعزيزاً لسعيها المستمر نحو تهيئة البيئة الداعمة لريادة الأعمال، ودورها منصّة لانطلاق كل فكر مبدع، من شأنه تقديم قيمة مضافة حقيقية في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وغيرها من قطاعات حيوية مهمة.

