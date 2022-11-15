رحيل محمد السنعوسي.. قامة إعلامية.. وصاحب بصمة في «الرسالة» و«عمر المختار»

فقدت الكويت والساحة الاعلامية العربية صباح اليوم، الإعلامي القدير ووزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي، عن عمر يناهز 84 عاماً بعد صراع مع المرض.

ويعتبر محمد السنعوسي، الذي كرمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بجائزة شخصية العام الاعلامية في الدورة 11 من جائزة الصحافة العربية، من رموز الاعلام الخليجي والعربي وله اسهامات بارزة خلال مسيرته المهنية الطويلة.

ونعت وزارة الإعلام الكويتية الراحل قائلة في بيان صادرعنها إن «الراحل الكبير السنعوسي من أهم الأسماء التي لمعت في سماء الإعلام الكويتي إذ تولى الكثير من المناصب من أهمها منصب وزير الإعلام الكويتي وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الإعلامية الناجحة».

وأكدت أن الإعلام الكويتي فقد برحيل الإعلامي السنعوسي أحد أعمدته الأساسية وقامة كبيرة من قاماته المهنية، مشيرة إلى أنه كان أحد مؤسسي تلفزيون دولة الكويت.

وأضاف البيان أن الإعلامي الراحل السنعوسي اشتهر بقدرته الفائقة على تقديم البرامج الحوارية المميزة التي تتناول القضايا الجوهرية والمجتمعية، كما كانت له إسهامات شكلت علامات فارقة على مستوى الإعلام العربي مثل إنتاج فيلم «الرسالة» والمساهمة في إنتاج فيلم عمر المختار.

حصل الاعلامي الراحل على شهادته الجامعية من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية في الإعلام، كما درس النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، وهو من المؤسسين لتلفزيون الكويت الرسمي عام 1960، وعمل فيه مسؤولًا تنفيذيًا ومنسقًا للبرامج، ومخرج ومنتج ومعد للبرامج. ساهم السنعوسي بإنتاج فيلم الرسالة وعمر المختار.

وفي عام 1964 أصبح مراقبا للبرامج في التلفزيون ثم مديرا عاما ثم وكيلا مساعدا لشؤون التلفزيون في الوزارة حتى 1985.

واشتهر محمد السنعوسي بتقديم برامج حوارية تناولت الكثير من القضايا المهمة، كما اهتم الراحل خلال مسيرته الطويلة بتسليط الضوء على السلوكيات الخاطئة في المجتمع، وله الفضل في تأسيس نادي الكويت للسينما وتأسيس فرقة التلفزيون للفنون الشعبية.