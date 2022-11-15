صاحب «بوكر 2022» البريطانية: من المآسي نتعلم

استضافت الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ضمن فعالياتها الختامية أول من أمس، الروائي السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا، الفائز بجائزة «بوكر» الأدبية البريطانية لعام 2022 عن روايته «أقمار مالي ألميدا السبعة» التي تدور أحداثها في عام 1990 خلال الحرب الأهلية في سريلانكا، من خلال مصور حرب يحيا كشبح بعد وفاته، ويحاول أن يدل أقاربه على صوره التي وثقت تلك الفظاعات في سبع ليالٍ في عالم الموت.

وعبر كاروناتيلاكا عن سعادته بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يسهم في نشر الثقافة والتواصل الحضاري، مضيئاً على روايته الفائزة وتجربته السردية وأهمية الرواية في تقديم رؤية للحياة وللتوثيق التاريخي وتقديم الرسائل المعرفية التي تفتح عيون المجتمع على نفسه، فقد كانت روايته الفائزة صورة لذلك من خلال الغوص في التاريخ السريلانكي الحديث وأثر العنف السياسي والاجتماعي، أثناء سرد تاريخي منحه مساحة واسعة من الجرأة في قالب من التشويق، ووظف بعض اللمحات الفكاهية من خلال السرد أو الكوميديا السوداء عن المصوّر الحربي الذي يصحو في عالم بعد الموت، ويحاول معرفة من قتله.

وقال كاروناتيلاكا، الذي نشر بنفسه روايته الأولى «تشينامان: أسطورة براديب ماثيو»: «هناك دروس يمكن تعلمها من المأساة التي وقعت في الحرب الأهلية السريلانكية، لكن التركيز كان أكثر على لعبة إلقاء اللوم. لذا فكرت، ماذا لو استطاع الضحايا التحدث؟ ماذا يقولون؟ وهذه هي الطريقة التي شكلت بها القصة نفسها».