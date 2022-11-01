«دبي للثقافة» تطور المهارات في «مدارس الحياة»

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تنظيم أنشطة مشروع «مدارس الحياة» في أروقة مكتبات دبي العامة، والتي تتضمن فعاليات وورشاً تفاعلية وتعليمية، تهدف إلى تطوير المهارات الذاتية والاهتمام بالصحة النفسية والبدنية لجميع أفراد المجتمع.

وسيقدم مشروع «مدارس الحياة» برنامجاً غنياً بالمعرفة على مدار نوفمبر المقبل، إذ يتضمن مجموعة جلسات تثقيفية تنطلق مطلع الشهر في مكتبات الصفا للفنون والتصميم والطوار وهور العنز، وتستهدف كل فئات المجتمع، وتقدم أفكاراً مبتكرة تُمكن أفراد المجتمع من تطوير مهاراتهم، وتساعدهم على رفع مستوى وعيهم بالبيئة المحيطة بهم وبإدارة الميزانيات وغيرها.

ويضم البرنامج جلسة «فن تدوين اليوميات» التي تعنى بتعريف الجمهور بأنواع وأساليب فن التدوين لمشاركاته في تغيير أسلوب الحياة، بوصفه وسيلة تحفز على التفكير والاهتمام بالصحة العقلية، بينما تقدم جلسة «إدارة الأموال الشخصية» طرقاً مختلفة لكسب المال وحفظه وإدارته وإنفاقه. علاوة على جلسة «أساسيات التقيد بالميزانية». ويشكل الاستماع جوهر جلسة «كيف تتحدث لكي يستمع إليك الآخرون؟» التي تساعد الفرد على اكتشاف أهمية هذه المهارة وطرق تطويرها، في حين تبين جلسة «الاهتمام بالذات» تأثيرات عناية الفرد بنفسه وانعكاسات ذلك على محيطه الاجتماعي.

ويعد التعريف بطرق التغذية وأهمية تناول الأكل الصحي، مهمة يسعى مشروع «مدارس الحياة» إلى تحقيقها عبر جلسة «الأكل الصحي للعائلات» التي تعلم أفراد المجتمع طرق تقسيم الوجبات وتوفير ما يحتاج إليه الجسم من متطلبات غذائية، وكيفية دمج عادات الأكل الصحية في الحياة اليومية.

وتقدم مجموعة من الخبراء الجلسات التي لن تقتصر على الاهتمام بالصحة البدنية فقط، وإنما يتسع نطاقها ليشمل الصحة النفسية أيضاً، وهو ما يترجمه مشروع «مدارس الحياة» واقعياً عبر جلسة «التحكم بالضغط النفسي» التي ستُعرف بمسببات الضغوط، وطرق تقليل تأثيراتها باستخدام عناصر إدارة الإجهاد، التي تساعد على رفع مستوى التركيز والتزام الجهود وتعزيز الإنتاجية.

الأمر ذاته ينسحب على جلسة «الوعي بالبيئة المحيطة» التي تركز على أهمية الاستمتاع باللحظة، وكيف يمكن للفرد أن يكون أكثر وعياً بأفعاله، ما يسهم في تحسين جودة اتخاذ القرارات، فيما تضيء جلسة «أحلام سعيدة.. وسائل النوم الصحيحة» على أهمية النوم الصحي، لتعزيز البنية البدنية والعقلية للفرد وتحسين نوعية حياته بشكل عام.

تحسين المزاج

مواكبة لتطلعات دبي لأن تكون واحدة من أكثر المدن حيوية ونشاطاً على المستوى العالمي، يقدم مشروع «مدارس الحياة» جلسة «مارس الرياضة بحكمة» التي تضيء على أهمية التمارين الرياضية وقدرتها على تعزيز مستويات الطاقة في الجسم وتحسين الحالة المزاجية.

ويعد «مدارس الحياة» مبادرة تهدف إلى بناء المهارات الثقافية والإبداعية والحياتية لكل فئات المجتمع، ويعكس التزام «دبي للثقافة» بتوفير بيئة تثقيفية وتعليمية مبتكرة، سعياً لتعزيز التفكير الإيجابي، وتطوير المهارات الحياتية، وصقل المواهب الإبداعية للجميع.