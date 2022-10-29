دار نشر إماراتية تطلق 17 كتاباً جديداً لعشّاق الأدب العالمي

أطلقت دار «روايات» التابعة لمجموعة كلمات للنشر، التي يشمل جديدها 17 كتاباً من آداب العالم، ما بين روايات وقصص وأدب رحلات لكتاب وكاتبات من تركيا وأوروبا وإفريقيا وأميركا وكندا والصين، في تنوع فريد يثري المكتبة العربية على يد مترجمين محترفين بأعمال من مختلف قارات العالم.

ومن بين هذه الكتب رواية «آرثر وجورج» للكاتب جوليان بارنز، التي تأخذنا أحداثها إلى عالم شاسع ومعقد في قلب الإمبراطورية البريطانية، ورواية الكاتب المصري الكندي عمر العقاد بعنوان «What A Strange Paradise»، التي تبدأ أحداثها بوصف ما يعانيه اللاجئون من حوادث غرق على متن القوارب والسفن الصغيرة المتهالكة، بينما يقدم للكاتب التركي رواية «الحجر والظلال» التي تجري أحداثها في أزمنة عدة من التاريخ التركي.

أما رواية «تاريخ العالم في 10 فصول ونصف»، للكاتب البريطاني جوليان بارنز، تقدم سرداً تاريخياً مدهشاً وخيالياً للأرض من وجهات نظر مختلفة.

ويرحل القارئ مع الكاتب الإسكتلندي آليث سميث في رواية «الربيع» إلى الحياة اليومية في المجتمع البريطاني، بينما تركز رواية «أولاد نيكل»، على قصص ووقائع من التاريخ الأميركي.

وإلى عالم آسيا والثقافة الصينية حيث ترجمت يارا المصري من الصينية مباشرة إلى العربية قصصاً بعنوان «الطيور البنية المهاجرة»، للروائي الصيني غِيْ فِيّْ.

وللشعر مساحته بين الروايات من خلال كتاب «الأسماء»، للشاعر البريطاني من أصل بحريني طاهر عادل، الذي قامت بترجمته إلى العربية الكاتبة الإماراتية صفية الشحي.