تمور العالم.. حاضرة في «مهرجان ليوا»

تعرض 27 منصة دولية منتجاتها في مهرجان ومزاد ليوا للتمور ضمن القرية العالمية للتمور، مقدمة أطيب أنواع التمور ومشتقاتها والتي تراهن على الجودة العالية للتمور المعروضة من أجل فتح أسواق جديدة لها سواء في دولة الإمارات أو المنطقة أو حول العالم.

وتستمر فعاليات ومسابقات المهرجان حتى 24 الجاري في مدينة ليوا بالظفرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتبارى العارضون من دول مختلفة، من بينها مصر، والسودان، والأردن، والمغرب، وموريتانيا، والهند، وبريطانيا، وكندا، وبنغلاديش، والمغرب، ولبنان، وغيرها في التعريف بميزات منتجاتها وطرق استخدام التمر في صناعات أخرى مساعدة، إضافة إلى بحث فرص التعاون والشراكات.

وقال مدير التطوير في مصنع الشروق للتمور في مصر أسامة عبدالفتاح، إن «المهرجان يرسخ مكانة أبوظبي كلاعب أساسي في قطاع التمور على مستوى الشرق الأوسط والعالم، لاسيما أن الحدث يحقق فرصة التواصل بين منتجي ومصنعي التمور في المنطقة مع كبار التجار والمستثمرين حول العالم، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين العربي والدولي». وأضاف أن مصنعهم متخصص في مشتقات التمور السوداء وتمور القهوة التي تصدر إلى السوق الأميركية.

ملتقى مهم

بينما قالت مالكة شركة طيبة للتمور في السعودية شرف أحمد، إن «الشركة التي تقع في المدينة المنورة افتتحت فرعاً لها في عجمان منذ نحو أربع سنوات، نظراً للإقبال المتنامي على منتجاتها»، مشيرة إلى أن المهرجان يسخر كل إمكاناته ليكون ملتقى للمهتمين في التمور في العالم سواء كانوا منتجين أو مُصنعين أو تجاراً.

وأوضحت أن شركتها تتخصص في عجوة المدينة الشهيرة، وهي منتج عضوي حاصل على شهادات اعتراف، مؤكدة أن المشاركة في المهرجان ستفتح لهم قنوات تسويق جديدة وإشراكات دولية للتسويق لمنتجاتهم.

بينما رأى مالك شركة الغلالي للتمور في الأردن ياسر الغلالي، أن المهرجان يعد فرصة لعرض منتجات مزارعه من تمر المجدول، إضافة إلى كونه منصة للتعرف إلى منتجات المزارع العالمية والتعرف إلى الطرق الحديثة لصون ورعاية «الشجرة المباركة» النخلة.

من ناحيته، قال مدير التسويق في شركة لاميكو من فلسطين محمد عيساوي، إن التواجد وسط هذا الزخم من المشاركات الدولية لمنتجي ومصدري ومصنعي التمور يوفر فرصة الاطلاع على تجارب وخبرات المختصين من كل دول العالم والاستفادة منها.

5 أطنان

وبلغت حصيلة مزادات التمور في مهرجان ومزاد ليوا للتمور أكثر من خمسة أطنان من تمور مزارع دولة الإمارات وإنتاج هذا العام، إذ سجلت بيع 1585 صندوقاً من التمور الإماراتية الفاخرة، وسط مشاركات كبيرة من المتنافسين. ويقام مزاد التمور خلال المهرجان بشكل يومي، بواقع 10 مزادات، إذ يعد المزاد الحدث الأحب إلى قلب عشاق التمور، ويهدف إلى إبراز التمور الإماراتية وجودتها لكل الزوار المهتمين باقتناء أجود وأفخر أنواع التمور.

فائزون

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور الفائزين في مسابقات مزاينة السكري المفتوح لأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، ومسابقة نخبة ليوا للتمور، ومسابقة تغليف التمور.

وأسفرت النتائج في مزاينة السكري المفتوح لأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، عن فوز خالد السليمان علي العبيد بالمركز الأول.

وفي مسابقة نخبة ليوا للتمور جاء بالمركز الأول سلطان سعيد محمد سلطان العرياني. وفي مسابقة تغليف التمور فئة السادة حصدت المركز الأول مريم سلطان العرياني.