«بودكاست الشباب العربي».. نقاط مضيئة ونماذج ملهمة جديدة

يفتح مركز الشباب العربي للمواهب العربية الشابة باب التسجيل في النسخة الثانية والموسعة من «البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي»، الذي يمكّن المواهب الإبداعية الشابة من مختلف البلاد العربية بمهارات تخصصية ولقاءات وفرص دعم ضرورية لإنشاء قنوات البودكاست الهادفة، ولإنتاج المحتوى المسموع الذي يلامس قضايا الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية.

واستجابة للصعود المتنامي لمشروعات التدوين الصوتي لدى الشباب، يهدف البرنامج خلال نسخته الثانية، التي تنظم تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، إلى تزويد الشباب بالمهارات الأساسية والمتقدمة اللازمة للانطلاق بمنصاتهم الصوتية الخاصة، بدعم من مختصين وخبراء في مجال البودكاست من الشركاء، كما يمكّنهم من خلال دورات تدريبية وورش عمل في مجال صناعة البودكاست والمدونات الصوتية، إضافة إلى جلسات استشارية مباشرة بين الشباب والخبراء والملهمين في عالم البودكاست.

وينظم المركز النسخة الجديدة من البرنامج، بالتعاون مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي، ومنها المنصات العالمية «صوت»، و«محتوايز»، و«مُلهم بلَس»، و«أنغامي»، والتطبيق المعرفي «وجيز»، وأكاديمية سكاي نيوز عربية.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، أن «الشباب يمتلك الفكر والموهبة لإبداع المحتوى البنّاء والإيجابي والمنافس عالمياً، الذي يرصد قصص النجاح، ويبرز النقاط المضيئة، والنماذج الملهمة والتجارب الرائدة في مختلف الميادين، ودور مؤسسات العمل الشبابي هو دعمه وتمكينه بالمهارات والأدوات والخبرات التي تؤهله لتحويل أفكاره المبتكرة إلى مشروعات واعدة».

وأضافت أن «صناعة المحتوى تقدم فرصاً جديدة للمواهب الشابة للإسهام في منتجات الاقتصاد الرقمي والإبداعي، وتنشر المعرفة، وتعزز الوعي، وتبرز قصص النجاح».

وأوضحت أن من المتوقع أن يصل عدد مستمعي البودكاست عالمياً إلى 424 مليوناً بنهاية العام الجاري، وتشير تقديرات إلى أن عدد قنوات البودكاست تجاوز 2.4 مليون، وزاد عدد حلقاته على 66 مليون حلقة في يونيو الماضي، وهذه فرصة للشباب للاستفادة من هذا التوجه العالمي الناشئ لتحقيق ذاتهم، والإسهام في دعم مجتمعاتهم.

وكانت النسخة التأسيسية من البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي قد دعمت 20 قناة جديدة لإنتاج البودكاست عربياً. كما سهّلت دعم شركاء البرنامج تسع قنوات تم اختيارها لتسويقها من قبل الشركاء، وأهّلت 100 شاب وشابة، وقدّمت أكثر من 80 ساعة تدريبية.

اختيار الأفضل

يشمل محتوى البرنامج التدريبي بودكاست الشباب العربي دورات تخصصية في إنتاج البودكاست، والتسجيل الصوتي، والتلوين الصوتي، إضافة إلى ورش مونتاج وتسويق البودكاست، فيما سيحظى أفضل 20 متأهلاً بمرحلة تدريب مكثفة نهائية، تتضمن ساعات من الاستشارات التقنية مع خبراء في المجال لتطوير الأفكار، وتحسين خطة العمل، والإجابة عن الأسئلة، ضمن جلسات مباشرة حول تطوير خطط العمل وتطوير الإنتاج التقني، وتطوير خطط النشر والتسويق.

ويتم التدريب على مرحلتين، يشارك في الأولى 100 شاب وشابة، ليقدموا حلقات بودكاست بنهايتها، تختار منها لجنة البرنامج أفضل 20 حلقة، ليتأهل أصحابها إلى المرحلة الثانية، التي تشمل جلسات تدريبية مكثفة، تنتهي باختيار المشروعات الفائزة لتكريم الثلاثة الأوائل.

ويستقطب البرنامج في دورته الثانية الشباب العربي من سن 18 إلى 35 عاماً من المهتمين بالبودكاست وتصميم وتخطيط وتنفيذ وإنتاج المحتوى الإبداعي المسموع باللغة العربية.

• المركز ينظّم النسخة الجديدة من البرنامج بالتعاون مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي ومنها منصات عالمية.