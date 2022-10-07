«الناشرين الإماراتيين».. الكتاب المحلي متاح في تركيا

تتيح «جمعية الناشرين الإماراتيين» للجمهور العربي والمهتمين بالثقافة العربية في تركيا، فرصة اقتناء نماذج من الكتب الإماراتية في مختلف الفنون والمعارف والنصوص الأدبية، التي تعكس ما وصل إليه المشهد الإبداعي في الإمارات، خلال مشاركتها في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، الذي يقام في الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر.

وعبر مشروع «منصة» الذي أطلقته الجمعية لتمكين دور النشر في الإمارات من عرض إصداراتها في مختلف المعارض الدولية للكتاب، تقدم الجمعية لجمهور القراء في إسطنبول 284 عنواناً من إصدارات 31 دار نشر إماراتية، بإجمالي 2000 كتاب، بينها قصص مصورة ضمن الإصدارات المخصصة للأطفال واليافعين.

ودعت جمعية الناشرين الإماراتيين الناشرين المشاركين في المعرض والجمهور العربي في تركيا، إلى زيارة جناح الجمعية، وأبدت استعدادها لتقديم شرح للمهتمين بالاطلاع على تجارب دور النشر الإماراتية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، علي بن حاتم: «تمثل المشاركة في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، فرصة لنقل الكتاب الإماراتي والعربي إلى الجاليات العربية، وإلى الطلاب والمكتبات والجامعات التركية، المهتمة بتوثيق واقتناء الكتب العربي، وتوثيق الصلات بين دور النشر الإماراتية وجمهور القراء الذين يجمعهم الشغف بالثقافة والمعرفة، والتّعريف بما حققته صناعة النشر في الإمارات من تطور يلبي اهتمامات جمهور الكتاب في المنطقة، من خلال اللقاء بمؤسسات النشر في تركيا، وبحث إمكانية توسيع مشاريع الترجمة»