«مشروع ربع قرن المسرحي».. عرض على مدار العام

أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مشروعها التكاملي «المسرح وفنون العرض»، الذي سيستمر على مدار العام، محدثاً نقلة نوعية في مهارات منتسبيها وتواصلهم مع الآخر بما يتواكب مع معطيات ومتطلبات روح العصر، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي ورؤيتها بوصفها شريكاً مجتمعياً في بناء أجيال واعية ومؤثرة، واستهدافاً لبناء شخصية منتسبيها وتعزيز حضورهم المجتمعي.

ويعد مشروع المسرح وفنون العرض مشروعاً إبداعياً تدريبياً يستهدف منتسبي مؤسسات ربع قرن «أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات – تطوير»، بمختلف فئاتهم العمرية من ستة إلى 31 عاماً لتوفير مساحات حرة يعبّرون من خلالها عن ذواتهم بمواهبهم وإبداعاتهم من خلال جملة من البرامج في تخصصات المسرح المختلفة.

وقال مشرف مشروع المسرح وفنون العرض في مؤسسات ربع قرن عدنان سلوم، إن المشروع يهدف إلى بناء الشخصية الإنسانية معرفياً ومهارياً ووجدانياً من خلال اللباقة وحسن التعامل مع الآخر، وتمكين المشاركين من إجادة اللغة العربية الفصحى، وإيصال الخبرات والمعارف بطرق مختلفة، إضافة إلى تنمية مهارات قوة الملاحظة والتذوق الحسي والنقد البنّاء، وتنمية شخصياتهم القيادية والعمل بروح الفريق، فضلاً عن تعزيز قدراتهم على إيصال رسالتهم للجمهور.

وعن آليات تنفيذ المشروع أضاف سلوم: «بداية نستقبل المنتسب في أطفال الشارقة منذ نعومة أظفاره، والمقبل علينا بغية الاستمتاع واللعب، فنجاري احتياجاته وميوله باللعب معه نزولاً إلى مستوياته الفكرية ونذهب بألعابه إلى تركيبة العملية المسرحية والتي ترتكز في هذه المرحلة من ستة إلى 12عاماً، على فكرة اللعب الدرامي والدراما الإبداعية، وجميعها ألعاب تنظم معارف الطفل وتخيلاته، فنقوم بضبطها وتأطيرها ضمن منظومة تذهب به إلى آفاق أرحب لاكتساب العديد من المعارف والخبرات والمهارات».

ويرتكز برنامج الفنون المسرحية على مجموعة من الورش الإبداعية العلمية في كل أشكال وتخصصات الفنون المسرحية ومراحل بناء العرض، وتُقدم على مدار العام تحت شعار «لنجعل المسرح مدرسة للأخلاق والحرية»، وفق مستويات حرفية ممنهجة بالترابط مع الفئة العمرية، ويهدف البرنامج إلى استثمار مواهب وطاقات المشاركين لتوظيفها في صياغة الشخصية الوطنية بشكل إيجابي مستنداً إلى القدرة على التعبير، وقبول الآخر.

ويتضمن برنامج فنون العرائس، ورشاً متخصصة في فنون العرائس وخيال الظل والراوي، وبالتعاون مع المؤسسات المختصة ومدربين من ذوي الكفاءة والخبرة، ويهدف البرنامج الذي يحمل شعار «المستقبل لفنون العرائس»، إلى تعريف المنتسبين بأشكال جديدة من فنون العرض وتنمية مهاراتهم في هذه التخصصات، وصولاً إلى شخصية مبدعة حاضرة، ومجموعة من العروض الفنية.

وتحت شعار «صناعة قائد الغد»، يأتي برنامج ربع قرن لقياديّي المسرح لتدريب خريجي ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة المتميزين في المسرح وفنون العرض وتأهيلهم ليكونوا مدربي المستقبل في المؤسسات التي تخرجوا فيها.

«أسرة تُحب المسرح»

مشروع مسرحي مجتمعي يعمل على التفاعل مع سكان الفرجان المختلفة في مدن إمارة الشارقة، من خلال ورش تخصصية منوّعة للكشف عن المواهب المسرحية وتوجيهها، ويقام المشروع تحت شعار «أسرة تُحب المسرح»، بهدف نشر ثقافة المسرح في فرجان إمارة الشارقة، وتتمثل شروط المشاركة فيه، بأن يكون المشارك من قاطني فرجان إمارة الشارقة، وأن يشكل فريقاً من أحد فرجان الإمارة، وتقديم النص المقترح لاعتماده، ويُفضل أن يكون النص مكتوباً بالعربية الفصحى، وأن تكون أحداثه من وقائع تاريخية أو من واقع الفريج.