26 فعالية متنوّعة لأبناء خورفكان في «صيفك ويانا»

نظم مركز ناشئة خورفكان، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة والمبتكرين، مجموعة متنوّعة من فعالياته، ضمن برنامج «صيفك ويانا»، التي شارفت على 26 فعالية حققت إفادة كبرى للناشئة في ظل تنوّعها وشموليتها للعديد من الأهداف.

وعلى امتداد شهر توزع ناشئة خورفكان في كل البرامج التي نُظمت لإكسابهم العديد من المهارات العلمية والعملية بجانب تنمية المواهب خلال عطلتهم الصيفية، والتي تلاقت مع أهداف المؤسسة في تنشئة الأجيال على مختلف المهارات الحياتية، علاوة على احتياجات المستقبل من ورش وبرامج أمتعت الناشئة بمحاورها التي لاقت شغفهم وتماهت مع أحلامهم وإبداعاتهم.

وتلقى ناشئة خورفكان ورشة في أساسيات التصوير الفوتوغرافي وورشة في صناعة الفروخة وورشة في البيئة البحرية وورشة في مجال السينما وصناعة المحتوى وأخرى في صناعة القوارب البلاستيكية وورشة في الفن التشكيلي وورشة البورتريه وفن الكونكريت.

ومن الورش اللافتة التي حظيت بإقبال الناشئة ورشة في برمجة الروبوت وجرى تدريب الناشئة على كيفيه تنزيل البرنامج المستخدم في برمجه روبوت Ev3 واستخدام الأدوات المستخدمة في عملية برمجة المحركات والحساسات.

وفي خضم تلك المحاور أفرد مركز ناشئة خورفكان مساحة خاصة لمحاضرات شملت جوانب في الوطنية كالسنع، والهوية الوطنية، والتنمر، نظمتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية.

كما شملت برامج ناشئة خورفكان جوانب رياضية وأخرى ترفيهية وزيارات عدة، تمثلت في تحدي الماء ورحلة حديقة المنتزه بالشارقة، وألعاب الدفاع عن النفس الكاراتيه والجودو، وتحدي الملعب الصابوني وبينت بول وجزيرة القرش ورحلة آي إم جي وبطولة في كرة الماء وبطولة كرة الطائرة وبطولة السباحة.

ومن البرامج المميزة ورشة الإسعافات الأولية التي نفذت بالتعاون مع مستشفى خورفكان، واكتسب الناشئة مهارة التدخل السريع في حالة حدوث حالة طارئة مثل: (النزيف والحروق والكسور واصابات الملاعب) وورشة أساسيات إطفاء الحرائق، والتي نظمتها إدارة الدفاع المدني وهدفت في مجملها إلى توعية المنتسبين لحسن التصرف في حال حدوث حرائق. كما نظمت فعاليات ذاكرة خورفكان، التي تمثلت في جولة معرفية في أرجاء مدينة خورفكان مع الباحث التراثي محمد خميس بن عبود، وهدفت إلى معرفة الأماكن التراثية وتاريخ نشأتها، وأبرز الأحداث التاريخية التي مرت بها مدينة خورفكان.