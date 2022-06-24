أحمد العسم يقرأ مقاطع من «أمينة» في «العويس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسط حضور ثقافي نوعي، قرأ الشاعر الإماراتي أحمد العسم، مقاطع من ديوانه «أمينة»، الصادر حديثاً عن «دار غاف»، أول من أمس، في مبنى مؤسسة العويس الثقافية، خلال أمسية أدارتها الشاعرة سوسن دهنيم.

وأشار العسم إلى أن قصيدة «أمينة» تتألف من 190 مقطعاً كتبها على مراحل مختلفة، معتبراً أن «أمينة» معادل لشخصية «ليلى» في الخيال الشعري، إذ تحمل قصيدته الطويلة معاني كثيرة تتوجه إلى قارئ يلتقط المعنى ودلالاته في النص.

كما تطرّق الشاعر الإماراتي خلال الأمسية إلى قضايا تمس الوجدان، حاكياً عن طفولته وأول ديوان أصدره وأهداه للبحر، وعن الحزن الذي يغلف القصيدة برداء شفيف يكشف الروح المرهفة المحبة والعاشقة دائماً.

وكانت الأمسية مناسبة احتفائية بالشاعر أحمد العسم، إذ حضرت خلالها شهادات عفوية من أصدقاء وزملاء درب أشادوا بالتجربة الخصبة والمستمرة للشاعر، الذي لم ينقطع عن الكتابة منذ أكثر من 30 سنة. ووقّع العسم نسخاً من ديوانه «أمينة» للحضور بعد انتهاء الأمسية.

يشار إلى أن أحمد عيسى العسم شاعر إماراتي صدرت له دواوين عدة تتنوّع بين الشعر الفصيح والعامي. ومن أبرزها: «مشهد في رئتي»، «يحدث هذا فقط»، «ورد عمري»، «الفائض من الرف»، «باب النظرة»، «صوت الرمان»، «فنر»، «سكون ينزلق»، و«المهمل من الحياة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news