«الثقافة» في ضيافة دارة الدكتور سلطان القاسمي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، ووفد دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي برئاسة رئيس الدائرة محمد خليفة المبارك.

‏ورحّب سموه في بداية اللقاء بالحضور في الدارة التي تضم المحتويات والمقتنيات الخاصة بسموه، والمتعلقة بتاريخ الشارقة والخليج العربي، بالإضافة إلى مجموعة من الإنجازات الخاصة بسموه من الشهادات والدروع والجوائز والقلائد وغيرها من الإنجازات والاكتشافات والوثائق والمخطوطات.

وتناول اللقاء الحديث حول تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ومنجزاتها المتنوعة في كل المجالات الثقافية والتاريخية والاجتماعية، وأهمية توثيق هذه المنجزات من خلال الدراسات والمتاحف والمعارض والأنشطة الثقافية.

كما تضمن اللقاء الحديث حول الشراكات الثقافية بين كل الدوائر والهيئات المعنية بالثقافة، وأهمية تعزيزها بما يعود بالنفع على الثقافة العربية والإسلامية، والإسهام في إثرائها بالأبحاث والدراسات العلمية.

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة رفقة الوفد في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي، إذ تعرف الوفد إلى أبرز مقتنياتها القيمة من وثائق ولوحات وصور وأفلام توثق تاريخ الخليج العربي والعديد من إنجازاته واكتشافاته، إضافة إلى قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية التي تلقاها صاحب السمو حاكم الشارقة من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية.

• الدارة تضم المحتويات والمقتنيات الخاصة بصاحب السمو حاكم الشارقة.

• اللقاء تضمن الحديث حول الشراكات الثقافية بين الدوائر والهيئات المعنية بالثقافة، وأهمية تعزيزها.

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