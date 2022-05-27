خالد بن محمد بن زايد يزور «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31، والذي يستمر إلى بعد غد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتفقد سموّه خلال جولته في المعرض عدداً من الأجنحة المشاركة، ومن ضمنها جناح «طه حسين.. الكتاب والبصيرة»، الذي يحتفي بـ«عميد الأدب العربي» بصفته الشخصية المحورية لنسخة هذا العام، من خلال تنظيم ندوات فكرية وأدبية لدراسة عوالم أدب طه حسين، والوقوف عند أعماله تحليلاً وقراءة، لتسليط الضوء على أهميتها في إثراء المشهد الثقافي والأدبي.

كما التقى سموّه مجموعة من طلبة المدارس، أثناء مشاركتهم في ورش عمل حول أهمية ترسيخ ثقافة القراءة. ورافق سموّه، أثناء زيارته للمعرض، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد خليفة المبارك.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في نسخته لهذا العام، أكثر من 150 ألف زائر، كما يشهد مشاركة 1130 عارضاً، يمثلون دور نشر عالمية وإقليمية ومحلية من 80 دولة. كما تستقطب فعاليات المعرض أكثر من 1000 متحدث من 40 دولة، من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار ومناقشة التوجهات الأدبية والثقافية في مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الفكرية.

• خالد بن محمد بن زايد اطلع على جناح «طه حسين.. الكتاب والبصيرة» الذي يحتفي بـ«عميد الأدب العربي» بصفته الشخصية المحورية لنسخة هذا العام من المعرض.

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