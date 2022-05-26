50 عاماً من السرد الإماراتي في ضيافة «العويس الثقافية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، ندوة ثقافية بعنوان «السرد في الإمارات خلال نصف قرن»، بالتعاون مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

شارك في الندوة كل من الدكتورة مريم الهاشمي، والدكتور الرشيد بوشعير، والدكتور صالح هويدي، والكاتبة نادية النجار، والكاتب عبدالله النعيمي، وأدارها القاص محسن سليمان، بحضور نخبة من المثقفين والكتّاب والمهتمين.

وتناولت الندوة عبر مجموعة أوراق بحثية شكل السرد في الإمارات خلال نصف قرن، إذ تمت مناقشة ملامح الكتابة الروائية والقصصية، بعدما تطور السرد بطريقة لافتة، وباتت له مساحته النقدية التي تحاول مواكبة المنجز السردي الكبير خصوصاً في الرواية، ودفع ذلك العديد من النقاد إلى رصد هذا التطور بشكل تطبيقي.

وسلط الرشيد بوشعير الضوء على تاريخ السرد منذ البدايات وحتى يومنا مستشهداً بأقلام بارزة كتبت القصة والرواية أمثال راشد عبدالله وسارة الجروان ومحمد عبيد غباش وعلي أبوالريش وغيرها من الأسماء التي كان لها حضور فاعل في السرد المحلي. فيما تناول الدكتور صالح هويدي تعريف أنواع السرد ومعطياته وأبرز سماته وخصائصه، في حين ركزت الدكتورة مريم الهاشمي على سمات السرد الرئيسة التي شكلت ملامح القصة والرواية في الإمارات. بينما قدم الكاتب عبدالله النعيمي شهادة شخصية عن تجربته في السرد، مشيداً بالأسماء المبكرة التي كتبت في هذا الميدان، وهو ما تطرقت إليه نادية النجار في حديثها عن تجربتها الكتابية في حقول القصة والرواية وأدب الطفل.

وأعلنت مؤسسة العويس الثقافية إصدارها الأوراق البحثية في كتاب مستقل يوثق هذه الندوة خدمة للباحثين والمهتمين.

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