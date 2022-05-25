حاصلون على الفيزا الثقافية في دبي: سنرد الجميل لـ «أرض الفرص»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد مبدعون وفنانون من مجالات مختلفة أن الفيزا الثقافية غيّرت الكثير من جوانب حياتهم، إذ منحتهم حرية ومساحة أكبر، مشيرين إلى أنها في الآن ذاته ألقت بالمسؤولية على عاتقهم من أجل تقديم المزيد، وتطوير مهاراتهم، ورد الجميل لـ«أرض الفرص» دبي.

وأسهمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عبر اعتمادها منح تأشيرة «الفيزا الثقافية» للعديد من المبدعين والموهوبين في شتى مجالات الصناعات الإبداعية؛ في تمكين هذه المواهب، وفتح آفاق الإبداع أمامها.

وتالياً تستعرض «دبي للثقافة» تجربة مبدعين حاصلين على «الفيزا الثقافية»، والأثر الذي أحدثته على مسيرتهم المهنيّة والشخصيّة، إلى جانب الآفاق المستقبلية التي باتت متاحة أمامهم بفضل المزايا التي حصلوا عليها بفضل ذلك.

للإطلاع على تجارب المبدعين والمزايا التي وفرتها الفيزا الثقافية لهم، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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