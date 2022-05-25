سيف بن زايد يمنح الجوائز للفائزين بـ «زايد للكتاب»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مَنح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، الجوائز للفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ16، خلال حفل التكريم السنوي للجائزة الذي نظم في متحف «اللوفر أبوظبي» من قبل مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وفاز بالجائزة هذا العام سبعة مبدعين ومفكرين حصدوا، إلى جانب مكتبة الإسكندرية المصرية.

وفازت بالجائزة في «فرع الآداب» الشاعرة الإماراتية ميسون صقر، عن كتابها «مقهى ريش.. عين على مصر». ونالت الكاتبة السورية ماريا دعدوش الجائزة في فرع «أدب الطفل والناشئة»، عن كتابها «لغز الكرة الزجاجية». فيما حصد الكاتب الدكتور محمد المزطوري (من تونس) الجائزة ضمن فرع «المؤلف الشاب»، عن كتابه «البداوة في الشّعر العربي القديم».

ونال الدكتور أحمد العدوي (من مصر) الجائزة عن فرع «الترجمة»، عن ترجمته «نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي»، من الإنجليزية إلى العربية للمؤلف جورج مقدسي. وفاز المغربي محمد الداهي، بالجائزة في فرع «الفنون والدراسات النقدية» عن كتابه «السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع».

ونال جائزة فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» الدكتور محسن جاسم الموسوي من العراق/الولايات المتحدة، عن كتابه: «ألف ليلة وليلة في ثقافات العالم المعاصر: التسليع العولمي والترجمة والتصنيع الثقافي»، الصادر بالإنجليزية عن دار نشر جامعة كامبريدج في 2021، فيما ذهب فرع الجائزة في «النشر والتقنيات الثقافية» لمكتبة الإسكندرية في مصر.

أما لقب شخصية العام الثقافية فمنح للناقد الدكتور عبدالله الغذّامي، تكريماً لمسيرة طويلة من العطاء أنجز خلالها الكثير من الدراسات والمشروعات البحثية المهمّة التي أسهمت في إثراء الحِراك الثقافي إقليمياً وعربياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news