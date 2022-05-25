محمد بن زايد.. قائد المسيرة يدعم الكتاب بمنحة سخية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتخصيص ستة ملايين درهم منحة لشراء مجموعة قيمة ومتكاملة من عناوين الكتب والمراجع والمواد التعليمية التي يضمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، والذي انطلق في دورته الـ31 أول من أمس ليتم توزيعها على مكتبات مدارس الدولة، وذلك دعماً لقطاعي النشر والتعليم، وإثراء لحصيلة المراجع التي تحتوي عليها، وبما يعزز من سبل تحصيل العلم والمعرفة أمام جميع الطلبة وفي مختلف المراحل.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم: إن «منحة صاحب السمو رئيس الدولة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تجسد مرحلة وعهداً جديداً في مسيرة العطاء ودعم القطاعين الثقافي والتعليمي من قبل سموه، وهي ليست غريبة على سموه بل بادرة سنوية عززت من مكانة المعرض وتطوره وتأتي لتستكمل مسيرة طويلة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دعماً لقطاع النشر والمعرفة، وحرصاً على أن يبقى الكتاب في حيزه الأصيل، ومكانته الأهم في مسيرة البناء المجتمعية والحضارية في الدولة».

وأضاف بن تميم: «نثمن هذا الدعم الكبير من قائد مسيرتنا، فهو يمثل رافداً وركيزة استثنائية لمواصلة تقديم الأعمال وإبقاء سوق النشر المحلي والعربي ضمن حيز المنافسة، كما ستؤدي هذه المنحة دوراً فاعلاً في تعزيز المسيرة المعرفية والثقافية للدولة وتتيح أمام جميع الطلبة مجموعة واسعة ومتنوعة من مصادر المعارف والعناوين الثرية التي يضمها المعرض، بما يحفز مخيلتهم الإبداعية، ويسهم في ترسيخ ارتباط الأجيال الجديدة بالكتاب ومقدراته، كما سيمنح قطاع النشر وصناعة الكتاب مساحة جديدة لمواصلة العمل والعطاء خدمة لمعارف وثقافة جميع أفراد المجتمع».

• الكتب ستوزع على مكتبات مدارس الإمارات، دعماً لقطاعي النشر والتعليم.

• علي بن تميم:

«المبادرة تبقي الكتاب في حيزه الأصيل، ومكانته الأهم في مسيرة البناء المجتمعية والحضارية في الإمارات».

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