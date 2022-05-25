أدباء ومفكرون في ضيافة «محمد بن راشد للمعرفة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الـ31، مجموعة من الفعاليات المنبثقة عن مبادراتها المعرفية المتنوعة، انطلاقاً من حرصها على تعزيز الحراك المعرفي وتنمية رأس المال البشري، عبر تحقيق أقصى استفادة للزوار والمشاركين، بحضور العديد من الأدباء والمفكرين الإماراتيين والعرب ذوي المعارف الواسعة والمواهب المتعددة.

وشهد جناح المؤسَّسة في اليوم الأول، عقد جلسة حوارية ضمن سلسلة حوارات المعرفة 2022، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشريك المعرفي، تحت عنوان «أهمية البحوث في تنمية المجتمعات». وفي ضوء مبادرة «استراحة معرفة»، إحدى مبادرات المؤسَّسة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة القراءة ودمجها في الحياة اليومية في جميع إمارات الدولة والدول العربية، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان: «في عالم المعرفة جوائز الكتب وعالمية الكتاب العربي»، بمشاركة الدكتور شكري المبخوت، والروائي المصري طارق إمام، والكاتبة العمانية بشرى خلفان، وأدار الجلسة الدكتور جمال مقابلة.

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