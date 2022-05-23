25 فعالية لـ «ربع قرن» تحفّز الخيال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شاركت مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، متمثلة في «أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة»، في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ13، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 11 إلى 22 الجاري، بنحو 25 ورشة عمل وفعالية تمزج بين الترفيه والتعلم باستخدام وسائل ومهارات مختلفة، قدمتها مجموعة من المختصين من الكُتاب والفنانين، إضافة إلى الموهوبين من منتسبي مؤسسات «ربع قرن».

واشتملت الفعاليات على باقة من الأنشطة الهادفة التي تمهد طريق الثقافة والعلم للفئات العمرية المستهدفة من ستة أعوام إلى 18 عاماً، وتتوافق مع ميولهم وتطلعاتهم، ومنها ورشة القصة المتحركة، ورسائل في زمن مختلف لتدريب المشاركين على كيفية كتابة الرسائل، ومكعب القصص، و«تنكة يدوه»، إضافة إلى تصميم غلاف، وقصتي وصندوق الهدايا ومكعب القصص.

وأتاحت «ربع قرن» لرواد جناحها فرصة التعرف إلى أهمية القراءة وتقنيات البحث في ورشة رحلة البحث عن كتاب بالتعاون مع مفوضية مرشدات الشارقة، إلى جانب ورش منوّعة، من بينها: فواصل كتاب بالطريقة اليابانية، وعالمي الصغير، ورحلة مع كاتب لتفعيل ثقافة الحوار وتنمية مهارات المشاركين في الاستماع والتحدث، كما تعرّف الزوار إلى وجه آخر من الفنون والتجارب الإبداعية في ورش: لنعبّر بالفنون المسرحية، وفن المانغا، والرسم على الخشب.

كما شهد الجناح إطلاق «تحدي 28 للقراءة» بالتعاون مع الكاتبة ميثاء الخياط، وهو مغامرة قرائية شيّقة تستمر عاماً، بهدف تشجيع المشاركين على قراءة 28 قصة، على أن يبدأ عنوان كل قصة بحرف مختلف من الحروف الهجائية للغة العربية.

كما وفرت «ربع قرن» أجواء تنافسية لزائري جناحها أسهمت في تحفيز خيالهم للتعبير عن أنفسهم، عبر تدوين أحلامهم وطموحاتهم على الجدار التفاعلي للجناح، الذي حمل عنوان «أغمض عينيك وتخيّل».

الأنشطة الهادفة خاطبت الفئات العمرية من ستة أعوام إلى 18 عاماً.

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