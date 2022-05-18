وصفات لنجاح سوق الكتاب.. برؤية موزعين وخبراء عالميين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكد مشاركون في جلسات اليوم الأول من أعمال مؤتمر الموزعين الدولي، الذي تستضيفه الشارقة ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن الإبداع في التواصل وخدمة العملاء يشكل واحداً من أهم أدوات نجاح سوق تجارة الكتب، سواءً كانت عبر المتاجر التقليدية، أو من خلال التجارة الإلكترونية الحديثة.

وجاءت الجلسة الأولى للمؤتمر، التي أدارها كيو- يو ليانغ، مستشار الأعمال المتخصص بقطاع توزيع الكتب، تحت عنوان «استفادة موزعي الكتب من القطاع الرقمي والتجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي»، وشارك فيها كل من: نانا أويريه داموا، الشريك المؤسس لـ«بوك نوت» من غانا، والرئيس التنفيذي لدار ملهمون للنشر والتوزيع محمد قنديل، والرئيس التنفيذي لمتجر بيع الكتب «روفينغ هايتس» في نيجيريا أديدوتن إييناديه، وخبير وسائل التواصل الاجتماعي في «لا فيترينيلي إنترنت بوك شوب» بإيطاليا جورجيا روسو. وفي جلسة بعنوان «تنظيم المخزون، وطريقة العرض وخدمة المتعاملين»، استضاف المؤتمر الرئيس التنفيذي لـ«لاتيرنا فينتشرز» في نيجيريا ريمي مورجان، ومستشار في «كينوكونيا» بسنغافورة كيني تشان، ومدير قسم المبيعات في «أكار» بيتر كاكمار، وموزعة الكتب من بولندا سونيا دراجا، وأدارها المستشار الدولي للنشر سايمون ليتلوود.

وفي كلمتها الرئيسة حول الأسواق الدولية لبيع وتوزيع الكتب، قالت ياسمينا كانوريك، من اتحاد موزعي الكتب الأوروبية والدولية: «بعد تحليل توجهات الأسواق خلال العام الماضي، تبين أن الوباء أعاد رسم ملامح صناعة توزيع الكتب على المستوى العالمي، التي شهدت فوارق كبيرة في النمو عبر مختلف القنوات، ولاحظنا التكيف مع نماذج الأعمال الجديدة والتحولات في سلوكيات المستهلكين، وصعود سوق الكتب الإلكترونية والصوتية».

وأكدت أنه، وعلى الرغم من أن المبيعات الرقمية وخدمات البث المباشر والمشاهدة عند الطلب شهدت أكبر نمو في عام 2021، واستمرار تأثر المكتبات ومتاجر بيع الكتب بتداعيات الأزمة، إلا أن الفرص المستقبلية في صناعة الكتاب تشمل تعزيز الحضور الإلكتروني والرقمي، وإطلاق المبادرات والفعاليات، وتعزيز الشراكات المحلية.

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