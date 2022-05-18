5 محفزات ملهمة لتقرأ لأطفالك قبل النوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يعد مهرجان الشارقة القرائي للطفل فرصة مثالية لتجديد مكتبات الأطفال في المنازل، وبحث أشكال القراءة وتقنياتها، وكيفية تحفيز الأطفال، وغرس حب المطالعة في نفوسهم منذ الصغر.

ومن بين أشكال القراءة التي يحث المختصون على تجربتها من قبل الوالدين، القراءة لأطفالهم قبل النوم. وتالياً تقدم صاحبة دار مياسين، الناشرة والباحثة التربوية العمانية الدكتورة فاطمة اللواتي، خمسة أسباب توضح أهمية القراءة قبل النوم، وأثرها الإيجابي على تعزيز صلة الصغير بالكتاب في المستقبل.

عاطفة ودهشة أولى

تعزز القراءة للأطفال قبل النوم الترابط العاطفي بين الطفل ووالديه، وتنمي العلاقة الإيجابية بين الطرفين، وتنقل إلى الصغير القيم، وتشعره بحنان الأم وعطف الأب، كما يجعلهما هذا النشاط يرتبطان في وعي الطفل بمتعة القراءة ودهشتها الأولى.

دافع للاكتشاف والتساؤل

تحفز القراءة للطفل قبل النوم من قبل أحد الوالدين، الطفل على طرح التساؤلات، وتدفعه إلى البحث عن تفسيرات منطقية لما يصغي إليه من قصص، وتنمي لديه الرغبة في الاكتشاف وحب المعرفة، وينبغي أن يكون بانتقاء الكتب المناسبة، بحيث لا تحوي قصصاً تثير الرعب في نفس الطفل، أو تجلب له الكوابيس المزعجة.

تأصيل العادة

تشير دراسات أكاديمية إلى أن القراءة للطفل قبل النوم تبني في وعيه صلة عاطفية تجاه القراءة، تستمر معه في مراحله العمرية المختلفة طوال حياته، وتنمي مهاراته الحسية المختلفة، وتجعله يتفوق في مرحلة التحصيل الدراسي على أقرانه.

تنمية مهارة التركيز

تعد القراءة من الأنشطة التي تتطلب انتباه الحواس والتركيز من أجل الربط بين الكلمات والجُمل، حتى يتحقق فهم المعنى الذي تشير إليه السطور المقروءة عند الإصغاء إليها، لذلك فإن من شأن القراءة للطفل قبل النوم أن تنمي لديه مهارة التركيز والإصغاء، وتعزز قدرته على الربط بين الأحداث المتسلسلة في القصة التي يستمع إليها.

المساعدة على الاسترخاء

لا تخلو ثقافات الشعوب من حكايات ما قبل النوم التي ترويها الأمهات أو الجدات للأطفال، لمساعدتهم على الاسترخاء والاستعداد للنوم، وهذا ما يمكن أن تفعله القراءة للأطفال قبل النوم، إذ تجعلهم ينصتون بتركيز، ويصغون إلى من يقرأ لهم، إلى أن تغمض أجفانهم ويأخذهم النوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news