دمى عملاقة تحمل كتباً وأقلاماً وفرحاً

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بأجواء من الفرح والسعادة، تلونت عروض اليوم الأول للدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ونثرت البهجة وسط الزوّار وهم يجوبون أركان وأجنحة المهرجان المبتكرة والمتنوعة، في مركز إكسبو الشارقة.

وتتبع الأطفال خطوات الدمى العملاقة لشخصيات المهرجان الكرتونية، التي جابت القاعات والردهات، ترافقها أنغام موسيقية، وتحيط بها عدسات التصوير وهواتف الزوّار، لتوثيق عفوية اللحظة، ومصافحة هذه الشخصيات للأطفال والرقص واللعب معها.

وتعتبر هذه الشخصيات من رموز مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وتشارك دماها المجسمة في إطار تفاعلي وسط الأنشطة المتنوعة لترسيخ فكرة القراءة، وتربط الأطفال بعالم الكتب، إذ تحمل هذه الدمى كتباً، وأقلاماً ملونةً، وتتجول وهي تطالع وتلفت انتباه الصغار إلى قيمة المعرفة وأثرها المهم على حياتهم.

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