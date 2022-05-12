تجارب إبداعية تجسد شعار «كوِّن كونك»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

حرصت الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي انطلقت أمس على تنظيم ورش العمل ضمن مساحات إبداعية متخصصة، مستوحاة من عوالم الأطفال، ومقسمة على القطاعات المعرفية والمهارات الذهنية والبدنية، لتشكل فضاءً متنوعاً يمزج بين قيمة المحتوى وجمال الشكل، بحيث يضمن لزوار المهرجان خوض تجارب رائعة تلامس شغف الأطفال وتلبي تطلعاتهم، وتنمي عناصر الإبداع لديهم، تجسيداً لشعار المهرجان «كوِّن كونك» الذي يفتح أبواب الابتكار أمام الصغار، ويسمح لهم باكتشاف عالمهم وصناعة مستقبلهم بأيديهم.

ويسعى المهرجان إلى استيعاب القطاعات التي تهم عالم الصغار من خلال جمعها بين التوعية والتعليم والترفيه، بحيث تنمي في الأطفال حب العلوم التجريبية من خلال منصات مخصصة لورش الرياضيات والمختبرات، تتيح لهم إجراء التجارب الكيميائية وحل الألغاز الحسابية، وتضمن لهم تنمية قدراتهم لدخول عالم التكنولوجيا المستقبلية وإتقان مهاراتها.

ومن العلوم والتقنيات، ينتقل زوّار المهرجان إلى مساحات أخرى تعزز مهارات الإبداع الفني لديهم من خلال ركن خاص بالموسيقى، إضافةً إلى خلق مساحة تتيح للصغار الحديث عن أنفسهم بكل صراحة وحرية عبر منصة علم النفس، التي تنمي في الطفل مهارات التعامل مع التحديات التي تواجهه في المنزل والمدرسة، وتمكنه من اكتشاف مواطن القوة في ذاته.

ومع عصر الإعلام الاجتماعي، الذي وسع من مفهوم مصطلح «الإعلامي»، تتيح منصة الصحافة والإعلام في المهرجان إطلاق العنان لخيال الأطفال، ليتحدثوا في قضاياهم، ويتقنوا فنون الصحافة التي تجعل منهم مبدعين في مختلف تخصصاتها، من الإلقاء وكتابة التقارير، إلى إجراء حوارات تفاعلية مع الآخرين.

ومع منصة الصناعات اليدوية، يكتمل المشهد الإبداعي الذي يلبي شغف الأطفال بالحصول على المعرفة والمتعة، حيث تسمح الورش المقامة فيها للأطفال المشاركين بالتعبير عن أنفسهم بكامل حواسهم بطريقة أكثر إبداعاً.

أما مع جولات مليئة بالفائدة والمتعة، فينطلق الأطفال لمعاينة ما يلبي تطلعاتهم من خلال التجوال على دور النشر المشاركة في المهرجان، والتي تتنوع إصداراتها بين كتب تخاطب خيال الأطفال وتنقلهم إلى عوالم المغامرات والأبطال الخارقين، وأخرى تأخذهم إلى أعماق التاريخ، إضافة إلى تلك التي تعرفهم على التقنيات المتطورة والعلوم التجريبية بأساليب تناسب مختلف الأعمار.

أنشطة متنوعة

لا تغفل منصات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل أهمية التحفيز الجسدي والنفسي معاً للصغار، من خلال تهيئة فضاء مخصص لممارسة ألعابهم المفضلة من خلال مساحة مخصصة للرياضة، تجعل من زيارتهم للمعرض فرصةً مزدوجةً لتنمية مهاراتهم الذهنية واكتشاف قدراتهم البدنية، فيما تمكن منصة «المكتشفون الصغار» الأطفال من أداء الأنشطة التفاعلية التي تخاطب الحواس الخمس، وتجمع بين المتعة والمرح والأنشطة الذهنية.

المنصات المختلفة تشكل فضاءً متنوعاً يمزج بين قيمة المحتوى وجمال الشكل.

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