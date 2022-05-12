متاحف جديدة تنضم إلى منطقة الفنون والثقافة في لوزان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد أحدث حي فني وثقافي في سويسرا، بلاتفورم 10 (رصيف 10)، للترحيب بأربع إضافات جديدة إلى هذه الوجهة الثقافية والتي من المقرر أن تجتذب المزيد من الضيوف لزيارة مدينة لوزان السويسرية.

وبدءاً من 18 يونيو المُقبل، ستفتح أربعة متاحف عالمية أبوابها لعشاق الثقافة في منطقة بحيرة جنيف الشهيرة بمجموعة من المعالم السياحية والثقافية والتاريخية. وتعرض المتاحف حقبة تاريخيه متنوعة لمجموعة من التخصصات المختلفة بدءاً من المنسوجات إلى التصاميم الحديثة.

وستشمل الافتتاحات الجديدة إطلاق متحف الإليزيه، وهو متحف مُخصص للتصوير الفوتوغرافي، ومتحف التصميم والفنون التطبيقية المعاصرة، ومؤسسة فيليكس فالوتون والتي هي عباره عن مركز متفوق مُخصص لدراسة حياة وأعمال الفنان فيليكس فالوتون وأخيراً مؤسسة تومز باولي، والتي هي عبارة عن مركز يضم مجموعة واسعة من المفروشات القديمة وإبداعات المنسوجات الحديثة من جميع أنحاء العالم.

وتبلغ مساحة منطقة الفنون والثقافة والتي تضم العديد من الرموز المعمارية 22 ألف متر مربع. وتقع بالقرب من محطةٍ للقطار استوحي منها اسم بلاتفورم 10، وتهدف إلى جذب عددٍ كبير من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

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