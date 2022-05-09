«ملاكمان» يطلان من العصر الحديدي في إيطاليا

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

عثر علماء الآثار في مقبرة مونتي براما في كابراس بجزيرة سردينيا على جذعي تمثالين من الحجر الجيري يعودان إلى العصر الحديدي، ويمثلان ملاكمَين، كما أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية، أول من أمس.

ووصف وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني اكتشاف هذين التمثالين بأنه «استثنائي»، مشيراً إلى أن من شأنه أن يوفر معطيات إضافية عن ثقافة العصر الحديدي (قرابة عام 950 إلى 730 قبل الميلاد) الذي اكتُشفَت مدافن وتماثيل عائدة له في موقع مونتي براما الأثري خلال عدد من حملات التنقيب منذ سبعينات القرن الماضي.

وأفيد بأن الجذعين العاريين وسواهما من أجزاء تماثيل أخرى تمثل ملاكمَين، نظراً إلى أن درعاً يغطي جسديهما. وأوضحت الوزارة أن التمثالين مشابهان لآخرَين اكتُشفا على بعد أمتار قليلة عام 2014، وهما معروضان حالياً في أحد متاحف سردينيا.

كذلك عثر علماء الآثار، الذين يُجرون حفريات في الجزء الجنوبي من المقبرة الشاسعة التي اكتشفها مزارعون عام 1974، على امتداد لممر جنائزي يضم مقابر تعود إلى ما بين عامي 950 قبل الميلاد و730 قبل الميلاد.

ويعود الموقع إلى الحضارة النوراجية التي سادت في سردينيا على مدى قرون عدة منذ العصر البرونزي. وتتميز هذه الثقافة بما يسمى النوراك، وهي نُصب حجرية غامضة تنتشر اليوم في المناظر الطبيعية لجزيرة سردينيا لاتزال وظيفتها الأولية غير معروفة.

وجُمِعَت الآلاف من الشظايا والقطع الأكبر حجماً التي اكتشفت خلال العقود المنصرمة في موقع مونتي براما لإعادة بناء تماثيل يبلغ ارتفاعها مترين، تجسّد محاربين أو رماة أو مصارعين.

داريو فرانشيسكيني:

• «الاكتشاف من شأنه أن يوفر معطيات إضافية عن ثقافة العصر الحديدي».

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