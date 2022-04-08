الشارقة تترجم أعمال 59 كاتباً وأديباً إماراتياً وعربياً

المصدر: لندن ■ الإمارات اليوم

تفتح «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «اتحاد كتاب وأدباء الإمارات»، الباب أمام المشهد الثقافي الإنجليزي للاطلاع على واقع التجربة الأدبية الإماراتية والعربية، حيث تعرض، خلال مشاركة الشارقة ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتاب، الترجمات الإنجليزية لمؤلفات 59 كاتباً إماراتياً وعربياً، عملت الهيئة على ترجمة أعمالهم بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف الارتقاء بالكاتب الإماراتي والعربي وتعزيز حضوره في المحافل الثقافية الدولية.

وتأتي مبادرة الهيئة في سياق جهود متواصلة لتقدم نتاج الإبداع الإماراتي والعربي إلى العالم، حيث كانت قد ترجمت أعمال نخبة من الروائيين والمسرحين والشعراء والمفكرين إلى الروسية، والفرنسية، والإيطالية، والبرتغالية، خلال مشاركتها ضيف شرف على معارض كتب كل من ساوباولو، وباريس، وتورينو، وغيرها من معارض الكتب العالمية.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «تعد مبادرة الهيئة في نقل أعمال مجموعة من الأدباء والمبدعين الإماراتيين والعرب إلى اللغات العالمية أكبر مبادرة من نوعها في المنطقة، وتأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تقديم راهن المشهد الإبداعي المحلي والعربي إلى العالم، ودعم تجارب المبدعين، وتقديم نتاجهم إلى القراء في معارض الكتب الدولية، لفتح مسارات جديدة للتواصل بين الثقافة العربية ومختلف ثقافات وحضارات العالم».

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