«تراث الإمارات» يختتم بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت النسخة الثالثة من بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة التي نظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات في منطقة بدع العشوش وشارك فيها 75 صقاراً تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات أقيمت منافساتها أيام الجمعة من كل أسبوع بدءاً من 31 ديسمبر الماضي.

وشهدت الجولة الختامية فوز الصقار حمد الرئيسي بالجائزة، فيما فاز بجائزة الأداء المتميز الصقار محمد مبارك الهاجري، وشارك في «هدد التحدي» عبد الله عيسى الخييلي، ومطر سالم الشامسي.

وتقدم مسلم العامري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر للمشاركين على تعاونهم والتزامهم بالقواعد والشروط التي وضعتها اللجنة، مثمناً دورهم في إنجاح هذه النسخة من تحديات الزاجل، كما تقدم بالشكر أيضاً لمركز زايد للدراسات والبحوث ونادي تراث الإمارات والجهات الداعمة، حيث حظيت بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة بدعم عدة جهات هي مجموعة بن عزيز، سبارك أيدياز للإعلان، شركة تمرين، مارشال راديو، ساندستورم، فريق عونك يا وطن، ديارك لمعدات الرحلات، مجموعة RX لمبيعات الطيور.

ويأتي تنظيم بطولات الصقارة في إطار تحقيق رسالة نادي تراث الإمارات في الحفاظ على الموروثات والاهتمام بها لاسيما الرياضات التراثية المختلفة التي تجد عناية خاصة من النادي، من أجل تعريف الأجيال الحديثة بها.

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