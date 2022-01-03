دبي تستضيف مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية

المصدر: دبي ■ وام

تستضيف إمارة دبي وبتنظيم من «الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية» مؤتمرها الدولي العاشر تحت عنوان «الفن وحوار الحضارات - تحديات الحاضر والمستقبل» خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس القادم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية صلاح الجعفراوي أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية في الاهتمام بدور الحضارة الإسلامية «أداب - فنون - تاريخ» والتأكيد على إظهار قيم التسامح والتعايش مع الآخر وسينطلق المؤتمر بمشاركة 150 أستاذاً جامعياً وخبيراً يمثلون عدة دول وسيقدمون خلاله القيم العلمية والثقافية التي تليق بدور وقيمة فاعليات الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية في الدول التي استضافت النسخ السابقة كافة. وأوضح أن النسخ السابقة شهدت دعماً لا محدود من هيئة آل مكتوم الخيرية كما أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، قدم العديد من أشكال الدعم لضمان نجاح كل النسخ السابقة لذا فقد تكريمه، طيب الله ثراه، في المؤتمر الذي أقيم في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ تقديراً لشخصية كان لها باع طويل ومواقف خالدة مؤثرة في المجالات كافة.

بدورها أكدت مديرة شركة «بيرفكت لاند» للفعاليات سماح أبوعوف أن المشاركة في المؤتمر تأتي تتويجاً لنجاحات سابقة خاصة وأن شعار المؤتمر هو «تحديات الحاضر والمستقبل» ودولة الإمارات ومدينة دبي دوماً تقبل التحديات وتتجاوزها لتصبح أمراً واقعاً معترفاً به.

وأضافت أن المؤتمر سيتناول المحاور التي تؤكد أن الحضارة تمثل نظاماً اجتماعياً يساعد الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي كما تميز الفنون والتقاليد والميراث الثقافي والتاريخي ومقدار التقدم العلمي أمة عن أخرى من حيث العادات والتقاليد وأسلوب الحياة وكذلك التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية ومقدرة الإنسان على الإبداع في الفنون والآداب والعلوم.

• المؤتمر يتناول محاور تؤكد أن الحضارة نظام اجتماعي يساعد الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي.



• شعار المؤتمر هو «تحديات الحاضر والمستقبل»، والإمارات ودبي دوماً تقبل التحديات وتتجاوزها لتصبح أمراً واقعاً معترفاً به.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news