المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدر مشروع «كلمة» في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «رسومات الأطفال: دليلٌ إرشادي يوضح لماذا يرسم الأطفال ومتى وكيف؟»، لمؤلفته مارلين غودمان، وقد نقلته إلى اللغة العربية نجلاء حسن، وراجع الترجمة عمر الأيوبي.

رسومات الأطفال كتاب موجز وغني بالرسوم الإيضاحية، يستهدف الآباء ومقدمي الرعاية، ويستكشف سبب رسم الأطفال ومعنى وقيمة الرسم لديهم، وذلك بالنسبة للأطفال الصغار الذين تراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً. يوجِّه الكتاب، مُسترشِداً بعلم النفس والتعليم العملي للأطفال، القرَّاءَ خلال المراحل والخصائص المتعاقبة لتطوُّر الرسم في أثناء تغيُّر الأطفال عقلياً وجسدياً واجتماعياً وعاطفياً وإبداعياً. ويقدِّم نصائحَ لتشجيع الأطفال على التعبير عن أفكارهم بصرياً.

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