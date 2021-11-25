لطيفة بنت محمد تفتتح النسخة الأكبر من أسبوع الساعات دبي «فيديو»

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، اليوم، أسبوع الساعات دبي 2021، أحد أضخم المعارض المتخصصة في مجال الساعات الفاخرة في المنطقة، وضمن نسخته الخامسة التي تعد الأكبر في تاريخه، بمشاركة أكثر من 45 علامة تجارية من بين الأهم والأكثر شهرة على مستوى العالم.

وقالت سمو رئيسة دبي للثقافة إن دبي كانت وستظل دائماً حاضنة ومشجعة للإبداع في مختلف صوره وأشكاله، وأن الصناعات الدقيقة ومنها صناعة الساعات تعد من أكثر الصناعات التي تتطلب قدراً كبيراً من دقة الصنع والإبداع في التصميم والابتكار في التقنيات المستخدمة، وهي العناصر التي تميز كل منتج عن الآخر في عالم يرمز به إلى الدقة والإتقان الشديد.

ومع العودة إلى استقبال زواره بالحضور المباشر، كشفت شركة أحمد صديقي وأولاده، الجهة المنظمة لـ«أسبوع الساعات دبي» الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم - عن تضمين سلسلة من الأنشطة المميزة والتفاعلية في هذه الدورة والتي ستثري تجربة الزوار من داخل وخارج الدولة، وذلك خلال فترة إقامته الممتدة حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري في مركز دبي المالي العالمي.

وسيكشف الحدث الذي يتم تنظيمه كل عامين، عن التحول الحاصل في صناعة الساعات التي أصبحت جزءاً من الفن والعلم. ويسهم هذا المنتدى الرائد والفريد من نوعه في مجال صناعة الساعات، والذي يتم من خلاله مشاركة المعارف وتبادل الأفكار، في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للإبداع والابتكار.

ويقدم «أسبوع الساعات دبي» في برنامجه الغني مجموعة من المناقشات والأنشطة المميزة، بما في ذلك منتدى الساعات الشهير والمنصة الإبداعية بالإضافة إلى مجموعة من التجارب التي تربط الأعمال والتكنولوجيا والترفيه والثقافة والفنون في مكان واحد. يعد هذا الحدث نقطة التقاء لهواة الاقتناء والعلامات التجارية وصانعي الساعات للتفاعل والتعاون وتبادل الأفكار والتجارب بعيداً عن البيئة التجارية.

وتتمحور نسخة هذا العام حول التواصل والاحتفال بالإبداع، وتقدّم مجموعةً كبيرة من الساعات التي تحمل أسماء أشهر العلامات التجارية. وكانت الدورات السابقة قد شهدت حضوراً لافتاً من قبل خبراء عالميين، وإطلاق إصدارات محدودة لماركات عالمية من الساعات، والكشف عن أحدث التقنيات، فيما حظي الحدث منذ انطلاقه في عام 2015 بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي انطلاقاً من حرص الهيئة على مساندة كافة الأنشطة والفعاليات التي تحتفي بالإبداع وتشجع المبدعين في شتى المجالات.

تتواصل فعاليات النسخة الخامسة من " أسبوع دبي للساعات " والتي تستمر حتى 28 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 45 علامة تجارية رائدة من أبرز أسماء عالم صناعة الساعات العالمية. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/XSAkDjfTSH — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 25, 2021

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