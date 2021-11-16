«منتدى سلامة الطفل» ينطلق غداً تحت شعار «نصون براءتهم»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشفت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن أجندة الدورة الثانية من «منتدى سلامة الطفل»، الذي يعقد غداً تحت شعار «نصون براءتهم»، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث يسلط الضوء على الإساءات التي تمس براءة الأطفال، ويشارك فيه خبراء من 10 جهات اتحادية ومحلية ودولية.

ويعقد المنتدى جلستين رئيستين تركزان على تحديد المسؤوليات المشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات المختلفة، لتوفير أقصى حدود الحماية للأطفال في البيئة الواقعية والعالم الافتراضي، إضافة إلى أنواع الإساءات الجسدية التي يتعرض لها الأطفال ودور المؤسسات في التعامل معها، وآليات الحماية المختلفة.

وتحمل الجلسة الأولى عنوان «أنواع الإساءات الجنسية التي تمس براءة الأطفال ودور المؤسسات في التعامل معها».

وتركز الجلسة على أنواع الإساءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال، سواء على أرض الواقع أو في العالم الافتراضي، وتحليلها وعرض الإحصاءات والاستنتاجات من واقع الأرقام، وبحث الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الإساءات والظروف المؤدية إلى وقوع الانتهاكات الجنسية، إضافة إلى مناقشة آليات حماية الأطفال من الإساءة بصورة عامة، والمواد القانونيّة التي يتضمنها التشريع الإماراتي، والأحكام والعقوبات التي تنتج عن حالات الإساءات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان «طرق وقاية وحماية الأطفال من الإساءات – بحث آليات الحماية وتحديد مسؤوليات الأسرة والمجتمع».

وتتمحور الجلسة حول آليات الحماية وتحديد المسؤوليات ودور الأسرة والمجتمع والمؤسسات المعنية في منع وقوع الإساءات ضد الأطفال، وأهمية وعي أولياء الأمور والمتخصصين بضرورة التبليغ عن حوادث الإساءة الجنسية ضد الأطفال، إضافة إلى طريقة معالجة الآثار النفسيّة المترتبة على الإساءات الجنسية ووسائل دعم الأطفال نفسياً في حال وقوع مثل تلك الحالات.

ويهدف المنتدى إلى الخروج بتوصيات عملية يستفيد منها صنّاع القرار، وتسهم في رفع درجة الوعي لدى الأسرة والمجتمع، وتحديد نطاق المسؤوليات لتوفير أعلى درجات وقاية وحماية الأطفال من الإساءات والانتهاكات بأنواعها المختلفة، ليتحول المنتدى إلى مرجع موثوق، ومعتمد في قضايا سلامة الطفل على مستوى الشارقة، والإمارات، والمنطقة.

وتسعى إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ليكون «منتدى سلامة الطفل» منصة تجمع الخبراء والمختصين والمسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بحماية الأطفال، لمناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بسلامة الأطفال جسدياً ونفسياً واجتماعياً، في البيئة العامة التي يتواجد فيها الطفل، بما فيها المنزل، والمدرسة، وأماكن اللعب، والتنزه، ووسائل التنقل، وعلى مستوى العالم الافتراضي ومنصات الإنترنت المختلفة التي يستخدمها الأطفال.

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