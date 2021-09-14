العين على موعد جديد مع الكتاب لـ10 أيام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن النسخة الـ12 من معرض العين للكتاب ستنطلق في مكتبة زايد المركزية في 21 الجاري، وتستمر على مدار 10 أيام.

وتنظم النسخة الجديدة من معرض العين للكتاب بشكل هجين لتجمع بين البرامج الواقعية والبث الافتراضي على منصات المعرض الرقمية، بما يُسهم في استقطاب عدد أكبر من الجمهور لحضور فعاليات المعرض والمشاركة في أنشطته.

يشارك في المعرض الذي ينظم برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، أكثر من 100 عارض ودار نشر، لتعريف الجمهور بأحدث الإصدارات المتنوعة بما يُلبي تطلعات وذائقة القرّاء من مختلف الاهتمامات والفئات العمرية. كما يستضيف المعرض 50 متحدثاً من الشخصيات الثقافية البارزة، والكتّاب والمبدعين والفنانين الإماراتيين لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للدولة خلال الخمسين عاماً الماضية.

وأكد وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سعود الحوسني، أهمية المعرفة والقراءة في بناء المجتمعات والأمم، مضيفاً «تلتزم الدائرة بدعم قطاع النشر واستدامته وتعزيز المعرفة والقراءة لدى الجميع، ويأتي تنظيم معرض العين للكتاب ليؤكد حرصنا على تحقيق هذه الأهداف، والتواصل مع المجتمع بكل فئاته، وإشراكهم في الحراك الثقافي، وتعزيز التوجه للقراءة كوسيلةً للتسلّح بالعلم مما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة».

ويقدّم المعرض هذا العام أيضاً برنامجاً حافلاً بالفعّاليات المتنوّعة التي تحتفي بعام الخمسين، وتشمل ندوات ثقافية وعروضاً موسيقية وأمسيات شعرية، إلى جانب الفعاليات الموجهة للأطفال والتي تضم مجموعة واسعة من العروض الترفيهية والتثقيفية وورش العمل التي تركز على تنمية المهارات وتجعل من المعرض وجهة متكاملة لجميع أفراد الاسرة.

بينما قال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم:»بعد النجاح الذي حققه معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورة هذا العام، يعود معرض العين للكتاب لاستقبال جمهوره ورواده بخاصة مع المكانة التي يتبوؤها على الأجندة الثقافية في الدولة، وهو جزء من الرؤية الثقافية للقيادة الحكيمة التي تولي الثقافة والمعرفة والقراءة اهتماماً كبيراً نظراً لدورها الكبير في صنع الأجيال وبناء المستقبل. ونعتز في مركز أبوظبي للغة العربية بهذا المعرض الذي تتمثل خصوصيته في نكهته المحلية، إذ نستضيف كل عام نخبة من الكتّاب والمثقّفين الإماراتيين للاحتفاء بأعمالهم، ومنحهم منصة لتقديم تجاربهم التي تشكل معالم إرثنا الثقافي الغني وحاضرنا القائم على التنوع والانفتاح".

وأكدت إدارة المعرض التزامها بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوّار والعارضين والعاملين في المعرض، إذ يشترط حصول الزوّار البالغين على جرعتي لقاح كوفيد-19 لدخول المعرض، كما يجب إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR لا تزيد مدتها على 48 ساعة لجميع العارضين والمشاركين. ويجب على جميع الزائرين تفعيل تطبيق الحصن على هواتفهم الذكية.

ويجّب على الزوّار من مختلف الفئات العمرية التسجيل مسبقاً للحصول على بطاقة دخول إلكترونية، عبر الموقع الإلكتروني https://adbookfair.com/aabf أومن خلال تطبيق الهواتف الذكية الخاص بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

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