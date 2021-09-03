حديقة أم الإمارات تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت حديقة أم الإمارات موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يتميز بتصميم حديث ومتطور يعزز تجربة المستخدمين ويمكنهم من تصفحه بسهولة ويسر، إضافة إلى الاستفادة من باقة من المزايا الرقمية كحجز وشراء تذاكر الدخول وحجز الأماكن لإقامة واستضافة الفعاليات، وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى التي يتضمنها الموقع الإلكتروني للوجهة الترفيهية الرائدة في قلب العاصمة أبوظبي.

ويأتي تطوير وإطلاق الموقع الجديد لحديقة أم الإمارات ليعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتوفير تجارب رقمية رائدة تتكامل مع التجارب الترفيهية العائلية والمتنوعة التي تلبي كل احتياجات زوارها وضيوفها. ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد بواجهة سهلة الاستخدام تقدم تجربة سلسة تشمل باقة من الخدمات الرقمية المتنوعة التي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر، سواءً للزوار أو للشركات والمؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحديقة تجربة تصفح تفاعلية من خلال محتوى مكتوب ومرئي يتضمن معلومات وتفاصيل حول مرافق ومعالم الحديقة والمطاعم والأنشطة والتجارب والإعلانات والفعاليات التي تقام فيها، وغير ذلك الكثير.

ويضم الموقع الإلكتروني أيضاً باقة من النماذج والإرشادات ذات الصلة بالسياح ووسائل الإعلام المحلية والعالمية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمي الأحداث، بما يحقق تجربة آمنة وممتعة لهم. وتشمل هذه النماذج لوائح وإرشادات التصوير، والباقات التعليمية، والفعاليات، والموافقات الإعلامية، بالإضافة إلى توافر معلومات ومصادر مخصصة لوسائل الإعلام.

وجاء إطلاق الحديقة للموقع الإلكتروني الجديد في إطار حرصها على مواصلة تقديم تجربة ترفيهية أكثر سلاسة للزوار من خلال توفير العديد من الخدمات الرقمية، وتمكينهم من الاستمتاع بتجربة تصفح معززة.

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