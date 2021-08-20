روائي «على الحافة» يسرد للقارئ تجربتَي قتل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة، الترجمة العربية لرواية «على الحافة» لمؤلفها هانس بلاتسغومر، وقد نقلها من الألمانية المترجم محمود حسنين، وراجعها مصطفى السليمان. وفي هذا الكتاب يقف الراوي، غيرولد إبنر، على حافّة الهاوية، فالرواية تسرد قصة حياة روائي يتمتّع بحساسية فائقة، ولكنه لا يملك سوى موهبة متوسّطة على أفضل تقدير. ويخاطب الراوي القرّاء بضمير المتكلّم ويشرح لهم كيف بلغ حافّة الحياة. حيث يسرد الراوي كيف تسلّق جبل بوكسبرغ في الصباح الباكر، عاقداً العزم على أن يُقدم على الخطوة الأخيرة، عندما يحل الظلام. ويكشف الراوي للقارئ عن بداية علاقته بالموت وهو لايزال طفلاً، وعن أنه قتل شخصين بيديه العاريتين في شبابه، إذ خلّص أمَّه من ديكتاتورية أبيها، وأقرب أصدقائه من معاناته.

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