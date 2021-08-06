«الشارقة للصقارين» يختتم مسابقة «المقيض 2021»

المصدر: الشارقة ■ وام

اختتم نادي الشارقة للصقارين مسابقة «المقيض» 2021، التي نظمها بمشاركة‏‏ 12‏‏ متسابقاً من الإمارة.

ونال الصقار سعيد عوض القبيسي المركز الأول في المسابقة، بينما حل الصقار حمد مطر بن غرير الكتبي ثانياً، وفي المركز الثالث «مكرر» جاء الصقار ناصر خليفة الكتبي، والصقار مهير سعيد الكتبي.

وأكد محمد البدواوي، رئيس مجلس إدارة النادي، حرص النادي على تنظيم المسابقات التي تعزز من تميز مسابقات الصقارين على مستوى الإمارة، لما لهذه الرياضة من مكانة كبيرة في الإمارة، واهتمام من النادي بالمسابقات التي تدعم نشاطاته.

12 متسابقاً شاركوا في المسابقة.

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