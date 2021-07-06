«كلمة» يصدر ترجمة كتاب «داء منتصف الليل»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة، في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة كتاب «داء منتصف الليل.. الدافع إلى الكتابة وحبْسة الكاتب والدماغ المبدع»، لمؤلفه ألسْ ويڤر فليرتي، وقد نقله إلى اللغة العربية الدكتور هيثم رشيد فرحت.

ويستمد كتاب «داء منتصف الليل» شكله من عمل الكاتبة في الطب، ومن ولعها بالكتابة، فتُشير بصورة عامة إلى أن عملية تشريح الكتابة تشريحاً مرضياً تجعلنا نرى الإبداع خارقًا للعادة أو خطراً، لكن البلاء في كل مكان، وربما في الكتابة بشكل خاص. وقد نجمت عن المعاناة كتابات عظيمة، كما تسببت مشكلات الكتابة، لاسيما حبسة الكاتب، بمعاناة شديدة.

يتناول الفصل الأول «ظاهرة فرط»، والأمراض الأخرى المُسببة لفرط الكتابة، والكُتاب «الطبيعيين»، ومعاناتهم من نشاط متقلب في الفصيْن الصدغييْن. ويتطرق الفصل الثاني إلى «الإبداع الأدبي ودافعه»، فترى الكاتبة أن احتضان الكتابة الإبداعية يقتضي منح الكاتب حرية العمل على الموضوع الذي يُحبه؛ إذ ما يهم هو العقل المُبدع وموطن الإبداع.

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