«أفلام الملكية الفكرية».. إبداع وتوعية بلمسات الأجيال الجديدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «جمارك دبي» جائزتها لأفلام الملكية الفكرية لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة، مواكبة لجهود الدولة لتثقيف وتوعية الأجيال الجديدة بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وبهدف بث روح الإبداع والابتكار لديهم من أجل نشر وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية في المجتمع.

وتستقبل الجمارك المشروعات المشاركة في الجائزة ابتداءً من الرابع من يوليو المقبل، لضمان مشاركة أوسع شريحة ممكنة من طلبة الجامعات في الجائزة التي تأتي انطلاقاً من ضرورة توعية الأفراد بحماية أفكارهم الإبداعية وابتكاراتهم من التعديات التي تستهدف حقهم بملكيتهم الفكرية لابتكاراتهم وإبداعاتهم.

أحدث المبادرات

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «جمارك دبي»، يوسف عزيز، إن «الدائرة تحرص على مشاركة الأجيال الجديدة في جهود التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وحثهم على الإبداع والابتكار في مبادراتهم التوعوية، وتتيح لهم فرصة الإبداع في صناعة الأفلام الموجهة لتوعية المجتمع، وتثقيفه بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، ووقايتها من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة، والعمل على حماية حقوق الأفراد والشركات بالاستفادة من الأفكار والابتكارات التي يطورونها وحمايتها من الاستغلال غير المشروع».

وأضاف أن الجائزة تمثل أحدث المبادرات التي طورتها الإدارة لترسيخ دورها في العمل مع الأجيال الجديدة، وتشجيعهم على الابتكار من خلال صناعةالأفلام التوعوية في مجال الدفاع عن حقوق المبدعين، وتعزيز الأداء الاقتصادي عبر تمكين المستثمرين من الإنفاق على تطوير منتجاتهم، دون الخوف من تكبد الخسائر نتيجة تقليد منتجاتهم وقرصنة أفكارهم.

أهداف رئيسة

من جهتها، قالت مدير أول قسم التوعية والتثقيف بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، محبوبة باقر، إن «الجائزة حددت ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في تشجيع الأفراد على التطوير من الإبداع والابتكار، وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، مع العمل على تعزيز دور جمارك دبي في مجال المسؤولية المجتمعية»، لافتة إلى أن عدد الفعاليات التوعوية بدور الملكية الفكرية التي نظمتها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بلغ العام الماضي 46 فعالية، وبلغ عدد المستفيدين منها 2358 مشاركاً، وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغ عدد الفعاليات 12 فعالية وبلغ عدد المستفيدين منها 1394 مشاركاً.

وأوضحت محبوبة باقر أن المشاركة في الجائزة مفتوحة بشكل فردي لأي طالب جامعي في الدولة على أن يتقدم بما يثبت ملكيته للمشروع الذي يشارك به في الجائزة، مع ضرورة أن يكون المشروع قابلاً للنشر لتحقيق الاستفادة منه.

معايير التقييم

ستقيّم الأفلام المشاركة والمتقدمون وفقاً لمعايير واضحة، في مقدمتها الوعي التام بفكرة المشروع، وكيفية تطبيقها لتحقيق أعلى مستويات الفعالية للحلول والأفكار المقدمة مع مراعاة شروط جودة العرض للأفلام المشاركة من ناحية جودة الصوت ودقة الصورة ووضوح الأفكار.

• العمل على حماية الحقوق بالاستفادة من الأفكار التي يطورها المشاركون.

• 4 يوليو المقبل تستقبل «الجمارك» الأعمال المشاركة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news