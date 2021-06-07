«مكتبة» تحتفي بالفائزين في «الكاتب الصغير»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن أسماء الفائزين في الدورة الثامنة من مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»، التي نظمت هذا العام تحت شعار «التسامح»، بمشاركة طلّبة مدارس من مختلف أنحاء دولة الإمارات.

واحتفت «مكتبة» بطباعة قصص الفائزين الـ32 في كتاب حمل عنوان «التسامح»، وهو الإصدار السادس في تاريخ المسابقة، في حفل أقامته ضمن فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي اختتمت فعاليات دورته الـ30 أخيراً.

وقالت مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، شيخة محمد المهيري: «سعداء بمستوى الإبداع الذي حملته مشاركات المسابقة هذا العام، والتي تبشّر بجيل قادم من المؤلفين المبدعين الذين سيسهمون في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي في المستقبل». وأضافت «هذا العام اخترنا التسامح ليكون عنوان المسابقة، للتركيز على أهمية هذه القيمة، التي تعد من القيم الراسخة في وجدان أبناء وبنات الإمارات، وتعد لبنة أساسية في المجتمع». وسيوزع كتاب مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» على جميع مكتبات مدارس الدولة، إضافة إلى جميع أفرع «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. يشار إلى أنّ المسابقة تنظّمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم المواهب الطلّابية، منذ عام 2011، ونجحت على مدار السنوات الماضية في استقطاب أكثر من 2000 مشاركة، وتهدف إلى تعزيز الإسهام الفعّال للأطفال والناشئة في المشهد الثقافي الإماراتي، من خلال غرس قيمة التنافس الإيجابي لديهم، وتشجيعهم على كتابة قصص هادفة تثري خيال الطفل، وتلبي احتياجاته الذهنية والنفسية في هذه المرحلة العمرية المهمة.

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