10 فعاليات فنية وتقنية في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يستضيف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، عبر منصة التواصل الاجتماعي، سلسلة من 10 فعاليات تقنية وعلمية وفنية متخصصة تعرّف المشاركين بأهم علوم ومعارف العصر، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ12 من الحدث، التي تنطلق تحت شعار «لخيالك»، في الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

وتعقد المنصة طيلة أيام الحدث ورش عمل يقودها نخبة من الخبراء والمتخصصين العرب والأجانب، حيث سيحظى الزوّار بفرصة الاستفادة من ورشة «النماذج ثلاثية الأبعاد في وسائل التواصل الاجتماعي»، التي سترشدهم إلى كيفية استخدام برامج التصميم، وتقودهم نحو تصميم وابتكار شخصياتهم المفضلة.

وتنظم المنصة ورشة «مغامرات في عالم البرمجة والألعاب الإلكترونية»، التي تقدّم للحضور حزمة من المعارف الخاصة بتعلم مفاهيم البرمجة وأساسياتها، من خلال تجربة تفاعلية تعرفهم بعلوم الكمبيوتر، والحلقات التكرارية في البرمجة، والعبارات الشرطية والمتغيرات، وغيرها.

لغة العصر

ويتعلم المشاركون خلال ورشة «لغة البرمجة بايثون» مفاهيم البرمجة الأساسية، مثل هياكل البيانات وأنواعها، كما ستقدم لهم معارف حول كيفية إنشاء التطبيقات وتصميم الألعاب، وتستضيف المنصة أيضاً ورشة «تطوير تطبيق الهاتف المحمول»، الهادفة إلى التعريف بعلوم إنشاء تطبيقات الهواتف المتحركة بصورة عامة، إذ سيتم التركيز على شرح مفهوم واحد وتطبيقه عملياً، ليتسنى للذين لا يمتلكون أي معرفة مسبقة بهذا المجال أن يطوروا تطبيقات وألعاباً بسهولة باستخدام واجهة البرمجة البصرية.

إنترنت الأشياء

وحرصاً من المهرجان على إطلاع الأجيال الجديدة على أحدث الحلول والمعارف التقنية المستخدمة في مجال الهواتف المتحركة، تعقد المنصة ورشة «التطبيقات الذكية الصوتية التفاعلية»، التي تعرّف المشاركين بالأنظمة التفاعلية الصوتية، مثل التطبيق المساعد «سيري»، الموجود في أنظمة iOS ضمن هواتف «آي فون»، وأسس بناء جهاز إلكتروني عبر محتويات ستوفرها الورشة.

وتعرّف ورشة بناء «روبوت ذكي قادر على متابعة مسار محدد» بكيفية صناعة روبوت ذكي قادر على تحديد مسار معين وتتبّعه، حيث سيتعلّم كلّ مشارك برمجة الروبوتات وتحديد مساراتها، إلى جانب ذلك تُعقد ورشة «إنترنت الأشياء»، التي سيتعرف المشاركون فيها إلى مفهوم إنترنت الأشياء وأهميته في مجال التصميم، حيث سيتخلل الورشة حوار نظري يشارك فيه الحضور بطرح أفكارهم وصناعة نماذجهم الأولية، حيث ستمكنهم الورشة من بناء جهاز يحاكي نظام الإنذار عن بُعد.

فنّ وريادة

وفي ورشة «رواد الأعمال الصغار» سيتعرف المشاركون إلى آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها لتنمية مواهبهم، كما سترشدهم نحو استخدامها بشكل آمن، إلى جانب تعريفهم بمهارات الأعمال الأساسية التي يحتاج إليها روّاد الأعمال؛ كما تكشف ورشة «فن الكاريكاتير» للمشاركين تقنيات فنّ رسم الكاريكاتير باستخدام ورقة وقلم رصاص.

وعبر ورشة فنية تحمل عنوان «فن تشكيل المجسمات»، سيطلق المشاركون عنان إبداعاتهم ومخيلتهم لابتكار مجسماتهم المفضلة باستخدام الصلصال، حيث سيقدم المشرفون على الجلسة أهم الطرق والوسائل في تشكيل المجسمات الصلصالية، والخروج بنتائج فنية عالية الجودة.

• سلسلة ورش متخصصة عبر منصة التواصل الاجتماعي تحت شعار «لخيالك».

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