«الشارقة القرائي» يفتح أبوابه لخيال الأطفال

المصدر: حياة الحرزي - الشارقة

تحت شعار «لخيالك»، تنطلق فعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 إلى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية، يرافقهم عدد من الفنانين الذين يقدمون للأطفال واليافعين 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً، وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب.

إبداعات مصورة

ويستضيف الحدث، الذي يفتح أبوابه هذا العام للزوار من الساعة الرابعة إلى الـ10 مساءً، 27 كاتباً من 15 دولة، يقدمون عدداً من الجلسات التي تُعقد على أرض الواقع، وأخرى افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، ويشهد تنظيم الدورة التاسعة من «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، كما يتيح الفرصة للاطلاع على الإبداعات المصورة من خلال منصة القصص المصورة (الكوميكس)، التي ستقدم 132 ورشة وفعالية فنية ترفيهية، يشارك فيها العديد من المختصين والفنانين العرب والأجانب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، في مقر الهيئة بالشارقة، تحدث فيه كل من رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛ أحمد بن ركاض العامري، والقائد العام لشرطة الشارقة؛ اللواء سيف الزري الشامسي، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، محمد حسن خلف، ونائب الرئيس – شراكات الأعمال وخدمة العملاء في شركة اتصالات، محمد العميمي، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما شهد المؤتمر استضافة مجموعة من الأطفال في ورشة إبداعية لصناعة الروبوتات.

كونوا مخلصين

وقال أحمد بن ركاض العامري: «يفتح المهرجان أمام الأجيال الجديدة فضاءً ومتنفساً للإبداع والتعلم واللعب، بعد فترة طويلة من تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ليجسد على أرض الواقع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الداعية إلى الاستثمار في وعي ومعارف الأجيال الجديدة».

وأضاف: «إن المجتمعات تتعافى برعاية أحلام أطفالها، وتوسيع الأفق أمامهم ليبدعوا ويبتكروا، ونحن في الهيئة نلتزم برؤية الشارقة تجاه الأطفال والناشئة، إذ يشكل مهرجان الشارقة القرائي للطفل أحد مرتكزات استراتيجيتنا في تنشئة الأجيال الجديدة على حب الكلمة المقروءة، وتبني التعليم منهج حياة للوصول إلى مجتمع المعرفة، لنظل مسهمين فاعلين في تحقيق تطلعات الإمارة الحضارية الشاملة».

وتابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «نعد صغارنا بدورة مميزة، تقام وفق أعلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ونطمح أن تتيح لهم فعاليات المهرجان الفرصة لاكتشاف طاقاتهم ومواهبهم وتطوير مهاراتهم، ونقول لهم: بخيالكم نصنع مستقبلنا، فكونوا مخلصين لطموحاتكم».

ضيوف

يشارك هذا العام 11 كاتباً من الوطن العربي، حيث يستضيف المهرجان كلاً من الفنانة والرسامة الإماراتية عائشة الحمراني، ومن مصر الممثل أحمد أمين، والروائي الطيب أديب والكاتب عمرو سمير عاطف، يرافقهم من الكويت الكاتبة هبة إسماعيل مندني، وهدى الشوا قدومي، ومن البحرين كاتبة القصص نسرين جعفر النور، ومن السعودية الكاتب والإعلامي فرج دغيم الظفيري، إلى جانب حضور الشاعرة والكاتبة وفاء الشامسي من سلطنة عُمان؛ والكاتبة فداء الزمر من الأردن، والفنان حسين علي هارف من العراق.

ويستضيف المهرجان 16 كاتباً أجنبياً، حيث سيلتقي الجمهور كلاً من مات لاموث، وأمبيكا أناند بروكوب، ونانيت هيفرنان، وآبي كوبر، وكيفن شيري من الولايات المتحدة الأميركية، وسوادي مارتن من ساحل العاجل، وميساكو روكس من اليابان، وكلوديا رويدا من كولومبيا، وزنوبيا أرسلان من باكستان، ترافقها دينارا ميرتاليبوفا من أوزبكستان، ويشارك من المملكة المتحدة كلٌ من كيرتس جوبلينج، وعائشة بوشبي، وكاتي تسانغ، وكيفين تسانغ، وفرانسي فراندسن، سيباستيان دي سوزا.

عروض إبداعية ومسرحيات

سيكون جمهور المهرجان من الأطفال واليافعين على موعد هذا العام من 385 فعالية ونشاطاً متخصصاً ومتنوعاً، يقدمها نخبة من الخبراء، يقدمون جملة من المعارف القيمة التي تخدم إثراء مخيلة وفكر الأجيال الجديدة، كما سيحظى عشاق المسرح بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأعمال المتميزة التي ستعرض خلال الحدث، من بينها عرض «كتاب الأحلام» الذي يعتبر أول عمل مسرحي تشرف على إنتاجه هيئة الشارقة للكتاب، ويشارك فيه كل من وديمة أحمد، وهبة الدري، وأحمد بن حسين، وبدر الشعيبي، وآخرون.

ويشهد مسرح المهرجان عرض مجموعة من الأعمال المسرحية، منها: «جود نايت» من تمثيل فرح الصراف، وغدير السبتي، وآلاء الهندي، ومحمد الرمضان، وفيصل فريد، وغيرهم، إلى جانب مسرحية «الغابة المسحورة»، و«أسماء لامعة في التاريخ»، و«الألوان المتراقصة»، و«الثنائي الخفي».

ويتخذ المهرجان كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث تم وضع خطة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات بشكل يومي وشامل، كما سيتم توفير ماسحات حرارية ومعقمات، إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الأقنعة، وتطبيق سياسات التباعد الجسدي.

فعاليات الطهي

سيتعرّف الزوّار إلى أشهى الوصفات التي يقدمها أربعة من أشهر الطهاة العرب، وهم: الشيف دعد أبوجابر من الأردن، والشيف غادة التلي من مصر، ومن السودان زهرة عبدالله، والمغرب عليا القاسمي، الذين يشاركون في 20 فعالية طهي متخصصة طوال أيام المهرجان.

منصة القصص المصوّرة

تفتح منصة القصص المصورة (الكوميكس) أبوابها أمام زوّارها الصغار واليافعين للاستمتاع بأجمل ما تقدمه من عروض وإبداعات، حيث ستنظم المنصة هذا العام 110 ورش، يقدمها متخصصون وخبراء، فيما سيكون الزوّار الصغار على موعد مع 22 عرضاً ترفيهياً فنياً.

فارس الشعر

وبما يهدف إلى الارتقاء بذائقة الأطفال واليافعين، وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية، ينظم المهرجان، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، المسابقة الأدبية «فارس الشعر»، التي تعنى باستنهاض قدرات وإبداعات المشاركين في مجال كتابة الشعر، حيث تقدم لهم الفرصة لتقوية لغتهم العربية، وتشجعهم على حفظ وإلقاء الشعر العربي من مختارات لأبرز القصائد وأشهرها.

«أفق»

يجمع المهرجان صنّاع الكتاب في منصة «أفق» الهادفة إلى دعم المحتوى البصري لكتاب الطفل العربي، والارتقاء بصناعته، والإسهام في تقديم محتوى مميز قادر على المنافسة عالمياً، حيث تقدم المنصة منحة للمنتج الثقافي العربي قدرها 1500 دولار، تقدّم للرسّام عن الكتاب الواحد، كما يتسنى لكل رسام وناشر الحصول على دعم لكتابين، إضافة إلى دعم المنتج الثقافي إعلامياً.

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