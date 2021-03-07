300 إصدار.. هدية معهد التراث إلى بيت الحكمة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكد رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبدالعزيز المسلم، أن بيت الحكمة، المعلم الجديد في الشارقة، يُعد أحد أهم وأكبر المشروعات الثقافية التي ارتبطت بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب، مضيفاً أن المعهد حرص على إهداء بيت الحكمة 300 من إصداراته المتخصصة، وذلك في نسخ مطبوعة وإلكترونية.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من «الشارقة للتراث» إلى بيت الحكمة، المشروع المبتكر الذي يجسّد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم.

وأطلعت مدير بيت الحكمة مروة عبيد العقروبي، الوفد على ما يحتويه المعلم الثقافي الجديد من مرافق وكتب وأنشطة في مختلف حقول المعرفة والعلوم ولمختلف شرائح المجتمع، وكذلك ما يقدمه من خدمات للأفراد والجهات.

وزار وفد المعهد معرض الفنان وفاء بلال، الذي يحمل عنوان «168:01»، الذي يُعد بمثابة تذكير بالخسارة الثقافية التي حلت بمكتبة كلية الفنون في جامعة بغداد، إذ تعرضت للحرق عام 2003، وتحوّل أكثر من 70 ألف كتاب إلى رماد.

وأعرب المسلم عن سعادته بزيارة بيت الحكمة، وقضاء يوم حافل بالمعرفة، مضيفاً «يحرص المعهد على الاستمرار في حماية وصون التراث ونقله للأجيال، من خلال مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات العملية والميدانية والعلمية والأكاديمية، بالإضافة إلى النشر والمؤلفات المتنوّعة، إذ أصدرنا مئات الكتب المختصة في عالم التراث، التي تُشكل مرجعاً مهماً للباحثين والمختصين، وهي متوافرة في مكتبة الموروث بالمعهد، مع تشكيلة متنوّعة من الكتب في مختلف المجالات والحقول المعرفية، كما أنها حاضرة في مختلف المكتبات، ومعارض الكتب».

وتابع المسلم: «ها نحن اليوم نقدم 300 إصدار منها هدية لمكتبة بيت الحكمة بنسخ مطبوعة وأخرى إلكترونية تدعم أنشطة بيت الحكمة المتمثلة في الاستعارة الحية والاستعارة الافتراضية وخدمة الطباعة السريعة».

ويدمج بيت الحكمة بأسلوب مبتكر بين مفهومَي المكتبة والملتقى الاجتماعي والثقافي، ويحوّلهما إلى منصة اجتماعية للتعلم والمعرفة، ويتوافر فيه أكثر من 305 آلاف كتاب في مختلف الحقول الثقافية والأدبية والمعرفية، منها 11 ألفاً بلغات مختلفة، و105 آلاف كتاب ورقي، وما يقرب من 200 ألف كتاب إلكتروني، بالإضافة إلى مكتبة منفصلة خاصة بالأطفال تحوي ما يزيد على 2000 كتاب، ومكتبة قسم اليافعين التي تضم نحو 3000 كتاب.

عبدالعزيز المسلم:

• «أصدرنا مئات الكتب المختصة في عالم التراث، التي تُشكل مرجعاً مهماً للباحثين والمختصين».

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