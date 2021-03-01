15 إطلالة ثقافية في «إشراقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يعرض تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الموسم الأول من البرنامج الثقافي الجديد «إشراقة»، الذي يتناول العديد من القضايا والموضوعات الثقافية بقالب بعيد عن النمط التقليدي، ليشكّل رحلة في عالم الثقافة، تعرّف المشاهدين بالكثير من المضامين الثقافية الثرية في مختلف حقولها.

ويستضيف البرنامج، الذي تقدّمه الإعلامية علياء المنصوري، في موسمه الأول الذي يمتدّ على مدار 15 حلقة، الكاتبة الإماراتية، صالحة عبيد، التي ستطلّ على جمهور القناة مساء كل أحد، لتقدم له العديد من الموضوعات الثقافية الثرية من زوايا مختلفة، مثل كيف نبدأ بالقراءة، والسياحة الثقافية ودورها في التعرف إلى الآخر.

وتناولت الحلقة الأولى من البرنامج علاقة القراءة بالمثقف، وكيف يمكن لأي شخص البدء بالقراءة، وتم طرح تساؤل حول وجود قارئ مثالي، فيما تطرقت الحلقة الثانية لمفاهيم الثقافة المختلفة، والصور المغلوطة عن المثقف، وكيف بإمكاننا تقليص الفجوة الثقافية بين الأجيال.

وتناقش صالحة عبيد - صاحبة «ساعي السعادة» و«خصلة بيضاء بشكل ضمني» - عبر حلقات البرنامج، الترجمة كحاجة إنسانية ملحّة، وضرورة فهم البعد الثقافي للترجمة، مروراً بالحديث عن محاور متنوعة، مثل النقد والفلسفة، وفن العمارة وارتباطها بالثقافة والإنسان، والكثير من المحاور الثقافية الغنية.

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