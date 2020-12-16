الإمارات تشارك البحرين أفراحها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ٤٩.. وذكرى تولي أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.. أدام الله أخوتنا وتعاضدنا.. وأدام عليهم عزهم ومجدهم، وحفظ أمنهم وأمانهم».

كما نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة على «تويتر»، قال سموه فيها: «أھنئ أخي حمد بن عیسى وأھلنا في البحرین الشقیقة بمناسبة الیوم الوطني.. نشارك مملكة الخیر والمحبة أفراحھا الوطنیة.. ونسأله تعالى أن یدیم علیھا الخیر والعزة والرفعة، ویتحقق لشعبھا مزید من التقدم والازدھار».

وتشارك دولة الإمارات، اليوم، البحرين احتفالاتها بيومها الوطني الـ49، الذي يصادف الـ16 من ديسمبر من كل عام، وسط احتفاء ومشاركة رسمية وشعبية تعكس مستوى العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويأتي الاحتفال تحت شعار «البحرين.. قلب وعين»، إذ تشهد مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني ومظاهر احتفالية في مطارات الدولة، واستقبال الزوار البحرينيين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا التذكارية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية، تمتد جذورها إلى عقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتتقاسم دولة الإمارات ومملكة البحرين موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب، شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.

ووقّع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في البحرين الذي تدعمه الإمارات، والذي يهدف إلى إعادة إحياء بيت «فتح الله» التراثي في مدينة المحرق، وغيره من المواقع التراثية.

وتزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بين الإمارات ومملكة البحرين تداخلاً وعمقاً بدرجات كبيرة، تصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية، وتقاسم العادات والأزياء والفنون، نتيجة للتاريخ المشترك والتقارب الجغرافي.

كما تحتفي دبي باليوم الوطني الـ49 لمملكة البحرين، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم. وتشارك دبي الشعب البحريني أفراحه بهذه المناسبة الوطنية الغالية بتنظيم مجموعة من الفعاليات المميزة في مختلف أرجاء الإمارة، إلى جانب التفاعل على المنصّات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل الأخرى، تأكيداً لعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الإمارات والبحرين، التي تمتد جذورها لعقود طويلة. وتتزامن مناسبة اليوم الوطني للبحرين التي تصادف 16 من ديسمبر، مع استعدادات دبي لإطلاق مهرجان دبي للتسوّق في 17 ديسمبر، الذي تستمر فعالياته حتى 30 يناير 2021.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «أتقدم بأسمى آيات التهاني إلى قيادة البحرين الشقيقة، وإلى شعب البحرين الوفي بهذه المناسبة. وتأتي الاحتفالات بهذه المناسبة لتأكيد متانة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، في الوقت الذي تشهد فيه البحرين إنجازات كبيرة، ونهضة في شتى الميادين، متمنين لأشقائنا كل الخير والتقدم والازدهار».

وأضاف: «لطالما كانت دبي الوجهة المفضلة للأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، ولا شك أنها ستستقطب أعداداً متزايدة منهم، لاسيما في ظل نجاح المدينة في إعادة فتح أنشطتها الاقتصادية بشكل تدريجي واستقبال السياح الدوليين، مع حرصها على اتباع الإجراءات الوقائية في مختلف نقاط الاتصال المباشر مع الجمهور». وأشار الخاجة إلى أنه في إطار استئناف استضافة وإقامة الفعاليات في المدينة، تستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، غداً، لإطلاق مهرجان دبي للتسوّق، الذي يندرج تحت تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2021. وسيستمتع الجمهور والزوار بمشاهدة أبرز معالم دبي وهي مضاءة بألوان عَلَم مملكة البحرين.

محمد بن راشد:

• «نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني.. أدام الله أخوتنا وتعاضدنا».

محمد بن زايد:

• «أھنئ أخي حمد بن عیسى وأھلنا في البحرین الشقیقة بمناسبة الیوم الوطني».

5000 تهنئة من دبي

تتضمن أنشطة دبي الاحتفالية باليوم الوطني للبحرين تقديم التهنئة على المنصّات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على شاشات هيئة الطرق والمواصلات في الشوارع الرئيسة بالمدينة، إذ ستنتشر التهنئة في نحو 5000 موقع في مختلف أنحاء المدينة.

• علاقات تمتد جذورها لعقود طويلة ساعد في نموها الثوابت والرؤى المشتركة بين البلدين.

• الاحتفال يأتي تحت شعار «البحرين.. قلب وعين»، ويشهد مجموعة من الفعاليات والعروض.

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