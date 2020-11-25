«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع «الترجمة»

المصدر: أبوظبي■الإمارات اليوم

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها الـ15، حيث أعلنت الجائزة اختيار تسعة كتب من بين 175 عملاً مرشحاً، وتضم القائمة أعمالاً مترجمة عن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وتنتمي هذه الأعمال المترجمة إلى مترجمين من المغرب وتونس والمملكة العربية السعودية ومصر وسورية وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.

واستحوذت اللغة الإنجليزية على العدد الأعلى من الترشيحات المختارة بواقع خمسة ترشيحات، حيث اختارت لجان الفرز والقراءة كتاب «مقامات الحريري» الذي ترجمه مايكل كوبرسون من الولايات المتحدة الأميركية إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان «Impostures»، وأصدرته مكتبة الأدب العربي التابعة لجامعة نيويورك عام 2020.

كما ضمت القائمة أربعة أعمال إنجليزية مترجمة إلى العربية، هي كتاب «الفكر العربي بعد العصر الليبرالي.. نحو تاريخ فكري للنهضة» للكاتبين دجنس هانسن وماكس وايس، وترجمه إلى العربية د.فؤاد عبدالمطلب من سورية. وكتاب «عصر علماني» من تأليف تشارلز تايلور وترجمة نوفل الحاج لطيف من تونس.

ومن الكتب التي ترجمت من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أيضاً كتاب «نور من الشرق (كيف ساعدت علوم الحضارة الإسلامية على تشكيل العالم الغربي)» للكاتب جون فريلي، وترجمه الدكتور أحمد فؤاد علي باشا من مصر، وكتاب «قيامة الذكاء الاصطناعي في التعليم.. هل يجب أن تحل الروبوتات محل المعلمين؟» للمؤلف نيل سلوين، وترجمه فيصل حاكم الشمري من السعودية.وضمت القائمة الطويلة كتابين مترجمين عن اللغة الفرنسية إلى العربية، هما: كتاب «الفن الإسلامي.. سوسيولوجيا الفنان الغفل»، بالإضافة إلى كتاب «الفلاسفة والعلم» للمؤلف بيير فاغنير.

وجرى اختيار كتاب «مستوطنة لوشيرة الإسلامية وسقوطها (1220-1300)» للمؤلف بيترو إيجيدي، وترجمه من الإيطالية إلى العربية أحمد الصمعي من تونس، وأصدرته دار المدار الإسلامي عام 2019، وكتاب «بين الإسكندر وقيصر بلاد الإغريق وروما من خلال (كتاب العِبر)» لابن خلدون، وترجمه إلى الإيطالية ماركو دي برانكو من إيطاليا، وأصدرته دار «إل بوليغرافو» العام الجاري.

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