«هلا بالصين» تطلق أسبوع الثقافة الرقمية في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مبادرة «هلا بالصين»، أمس، عن إطلاق معرض أسبوع الثقافة الرقمية الصيني في الإمارات، حيث يغطي أربع نواحٍ رئيسة هي الثقافة والسياحة، والفن والتصميم، والصناعة الرقمية الجديدة (الرسومات المتحركة والألعاب)، والإبداع الثقافي.

ويقام معرض أسبوع الثقافة الرقمية الصيني عبر منصة إلكترونية افتراضية من 18 حتى 25 الجاري.

ويهدف الحدث إلى الترويج للإمارات كوجهة متعددة الثقافات، إضافة إلى تعزيز التواصل وتوفير الفرص لإشراك الشباب في كلا البلدين من خلال رزنامة مليئة بورش العمل والندوات.

وقال سفير الإمارات لدى الصين الدكتور علي عبيد الظاهري: «خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين في العام الماضي، أشار سموه إلى أن الصين والإمارات تعملان على وضع خارطة طريق لقرن من الازدهار. وسيكون مستقبل التعاون والتفاهم الثقافي مدعوماً من قبل الشباب في كلا البلدين الذين يستقون إلهامهم من العمق والتفاصيل التي تتمتع بها الثقافتان العربية والصينية».

• ورش عمل وندوات ومعارض تفاعلية.

• يقام المعرض عبر منصة إلكترونية من 18 حتى 25 الجاري.

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