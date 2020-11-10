كتب قماش وأخرى بتقنية 3D للأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في القاعة رقم 1 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يجد الزائر عالماً مليئاً بالفرح وسحر الطفولة، حيث تعرض سلسلة متنوعة من الكتب الصادرة بأساليب ومواد مبتكرة لجذب الطفل.

ويستهدف المعرض من خلال اهتمامه بتخصيص مساحة واسعة للإصدارات الخاصة بعالم الطفولة وقاعة كاملة لكتب الأطفال من مجموع القاعات التي يحتضنها المعرض، غرس عادة القراءة لدى الأطفال وتربيتهم على حبها، لدورها الكبير في تنشئتهم بشكل سليم وتوسيع مداركهم.

الزائر لدور النشر المتخصصة بالطفل يجد أساليب وتقنيات عديدة مبتكرة يوظفها الناشرون لجذب الأطفال حسب فئاتهم العمرية، إذ تظهر بعض الكتب المجسمة، والكتب المطبوعة بتقنيات «3D»، وكتب أخرى مصنوعة من القماش، إلى جانب الكتب التفاعلية والبلاستيكية والخشبية وغيرها.

ويظهر من بين الكتب المعدة بتقنية «3D» كتاب «اكتشف جسم الإنسان» الذي يستعرض مختلف الأجهزة المعقدة داخل جسم الإنسان من خلال لوحات مدهشة وسهلة الفهم على الأطفال، وكتاب «كون عجيب» من موسوعة «لاروس» الذي يتناول عالم الفضاء والكواكب بطريقة مبسطة، وكتاب «الحيوانات.. الحقيقة أغرب من الخيال» الذي يشرح عالم الحيوان والتفاصيل الخاصة ببيئة كل حيوان.

ويعرض الناشرون كتباً قماشية مخصصة للأطفال حتى عمر عامين، يمكن للصغار التفاعل معها دون أن يؤذوا أنفسهم.

وتركز دور نشر أخرى على الألوان لجذب الأطفال، حيث يتم تقديم الكتب بأغلفة مفعمة بالحياة وسحر الألوان ليجد فيها الطفل صوراً متنوعة، إضافة إلى تقديم ألعاب ودمى مرتبطة بالكتاب بحيث تكون الدمية لها علاقة مباشرة بقصة الكتاب.

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