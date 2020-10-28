الأرشيف الوطني يوسّع نطاق «جليسك كتابك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

لاقت مبادرة الأرشيف الوطني «جليسك كتابك» المتمثلة بتوزيع إصداراته الوطنية على المقاهي في إمارات الدولة ومناطقها؛ صدى إيجابياً لدى أصحاب المقاهي وروادها.

وأعلن الأرشيف أن المبادرة الوطنية تأتي في إطار مسؤوليته المجتمعية وأهدافه المتمثلة في تعزيز الثقافة الوطنية لدى أبناء المجتمع، والانتماء للوطن والولاء لقيادته.

وعمد الأرشيف الوطني إلى توسيع نطاق المبادرة بزيادة عدد المقاهي حتى وصل إلى 21 مقهى، وكان ذلك استجابة للخطابات والاقتراحات والمراسلات الموجهة من المقاهي التي تطلب تزويدها بإصدارات الأرشيف الوطني لما لها من أهمية علمية وثقافية، ولأنها تفتح أمام القارئ صفحات مهمة من الإرث الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها الموثق والمستمد من السجلات والوثائق التاريخية المحفوظة في الأرشيف الوطني.

وجاء توزيع إصدارات الأرشيف الوطني على عدد كبير من المقاهي إيماناً منه بأهمية المعرفة وقيمتها في تعزيز القراءة، وتوفير الفرص للقراءة المفيدة في جميع الأوقات. ويعتبر الأرشيف الوطني ذلك جزءاً من واجبه الوطني، إذ يرفد رواد المقاهي بالمعلومات الوطنية الموثقة عن ماضي دولة الإمارات وسير قادتها، ويثري ثقافتهم بالتاريخ الموثق لوطنهم.

ومن أهم إصدارات الأرشيف الوطني التي وزعت على رفوف المقاهي الشهيرة في الدولة كتب: «زايد من التحدي إلى الاتحاد» و«زايد رجل بنى أمة» و«زايد والتراث» و«زايد والتميز» و«خليفة رحلة إلى المستقبل» و«هكذا تحدثت فاطمة بنت مبارك» و«قصر الحصن.. تاريخ حكام أبوظبي» و«أم كلثوم في أبوظبي»، ووزعت الإصدارات الوطنية على مزيد من المقاهي في كل من: أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان وخورفكان ورأس الخيمة.

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