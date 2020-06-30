«الأعداد».. ورشة في «جمعة الماجد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ورشة عمل عن بُعْد، بعنوان: «قواعد كتابة الأعداد في اللغة العربية.. أحكام العدد والمعدود»، قدمها الخبير المجمعي والمستشار اللغوي في اتحاد الجامعات العربية، الأستاذ الدكتور وافي حاج ماجد، وحضرها 98 متدرباً ومتدربة، من العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين. وهدفت هذه الورشة التفاعلية إلى إعطاء شرح مبسط وواضح، يبين كيفية استعمال الأعداد والأرقام استعمالاً لغوياً صحيحاً، وتوضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بمباحث العدد في اللغة العربية، كالفرق بين مفهوم العدد والرقم من الجانبين اللغوي والحسابي، والعدد الأصلي والعدد الترتيبي، وبيان مباحث تذكير العدد وتأنيثه، والقواعد المتبعة في قراءة الأعداد بشكل سليم، وفق الطريقة العربية الأصيلة والأساليب اللغوية الحديثة، إضافة إلى التنبيه على بعض الأخطاء الشائعة والمتكررة في هذا الموضوع.

وقال أ.د. وافي: «موضوع العدد موضوع لغوي مهم وحيوي، يتعلق بمختلف جوانب الحياة، والحاجة إلى معرفته ودقة استعماله مطلوبة في جميع التخصصات».

وقد عبر المشاركون عن إعجابهم بموضوع الورشة، وأبدوا تفاعلاً كبيراً، من خلال التدريبات التي قدمها المدرب.

وفي نهاية الورشة، شكر المركز للأستاذ الدكتور وافي حاج ماجد أداءه المتميز، وتطوعه في تقديم هذه الورشة. يذكر أن هذه الورشة هي الثانية ضمن فعاليات أنشطة الصيف التي ينظمها المركز، حيث كانت الورشة الأولى عن استراتيجية إدارة الأزمات، في ظل جائحة كورونا.

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