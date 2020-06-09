شبكة ثقافية عالمية من دبي لتعليم وتدريب المبدعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار إسهام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالمشهد الإبداعي للإمارة، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للفنون والثقافة، وحاضنة للإبداع، ومركز مزدهر للمواهب، وبتوجيهات من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة»، بدأت الهيئة تعاوناً استراتيجياً مع «لينكد إن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، لدعم أفراد المجتمع الإبداعي ومساندتهم في مواجهة التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس (كوفيد-19).

وقام كل من هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، وعلي مطر، رئيس «لينكد إن» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتوقيع مذكرة تفاهم هدفها دعم المواهب الإبداعية في دولة الإمارات، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي: تأسيس شبكة ثقافية عالمية من دبي، وتوفير فرص للتعلم والتدريب أمام المبدعين من المحترفين، واستفادة الهيئة من البيانات والإحصاءات الشاملة المتاحة على منصة «لينكد إن» لاستخدامها في إجراء دراسات وأبحاث مستقبلية.

تعلم إلكتروني

وكخطوة أولى من الاتفاقية، وفي إطار سعي «دبي للثقافة» لدعم المواهب وتعزيز قدراتهم، توفر الهيئة لهم فرص للاستفادة من خدمة التعلم الإلكتروني، حيث ستتيح 100 دورة تعليمية متخصصة، تم تصميمها لتناسب أصحاب المهن الإبداعية بشكل خاص، كما ستتاح لهم عضوية الانتساب لهذه الخدمة بالمجان لفترة زمنية طويلة.

وتهدف «دبي للثقافة» من هذه المبادرة إلى دعم الصناعات الإبداعية والفنية التي من شأنها تمكين المهنيين المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الدورات التدريبية في مجالين رئيسين، أولهما إدارة الأعمال الذي يتضمن دورات تعليمية حول التحول الرقمي للأعمال، وإدارة الأزمات، وتطوير الأعمال، والأمور القانونية والمالية. أما المجال الآخر، فيشمل دورات متخصصة في تنمية باقة من المهارات الإبداعية، تضم التصوير الفوتوغرافي، والتصميم الغرافيكي، وتصميم الألعاب الإلكترونية، وتصميم المنتجات، والفنون التشكيلية، والأزياء وغيرها.

توسيع دائرة التعاون

وقالت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري: «في سبيل دعم نمو صناعاتنا الإبداعية خلال هذه الأوقات الاستثنائية، يسرنا في (دبي للثقافة) أن نعقد هذه الشراكة مع (لينكد إن) في إطار سعينا الدائم إلى توسيع دائرة التعاون مع شركائنا، بما يعود بالنفع على الصناعات الإبداعية في دولة الإمارات التي يوجد فيها أكبر مجتمع من الفنانين والمصممين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذه المبادرة تمثل جزءاً من التزامنا بمساندتهم ورفدهم في جميع الظروف، خصوصاً في أوقات الأزمات التي يكونون خلالها في أشد الحاجة إلى الدعم. كما تتناغم هذه الخطوة مع حرصنا على تعزيز التعلّم والمعرفة، وما نبذله من جهود مستمرة في سبيل ذلك، وهذا هو الوقت الأمثل بالنسبة لنا لإطلاق هذه المبادرة الهادفة إلى تقديم كل الدعم للمواهب والمبدعين في جميع أنحاء الدولة».

وأضافت هالة بدري: «من خلال التعاون مع (لينكد إن للتعليم)، الذراع التعليمية لمنصة (لينكد إن)، تتيح (دبي للثقافة) أمام أفراد المجتمع إمكانية الاستفادة من الدورات التدريبية المتوافرة على هذه المنصة، في محاولة لمساعدتهم على الارتقاء بمهاراتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وسنستثمر هذا التعاون في تطوير مشروعات إبداعية على المديين القصير والطويل». وقال رئيس «لينكد إن» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علي مطر: «تتمثل مهمة (لينكد إن) في إتاحة التواصل بين المهنيين حول العالم لجعلهم أكثر إنتاجية ونجاحاً، وفي ظل وجود أكثر من 690 مليون منتسب على منصتنا، نحظى بقدرة فريدة على بناء العلاقات عبر القطاعات المهنية، سواءً في منطقة محددة أو حول العالم، ونفتخر اليوم بتجديد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، بما لها من رصيد فني إبداعي كبير، لدعم وتمكين المواهب الثقافية والفنية التي اتخذت من دولة الإمارات نقطة انطلاق أساسية لإبداعاتهم».

زيارة

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مكاتب «لينكد إن» أواخر العام الماضي، ورافق سموها هالة بدري، مدير عام الهيئة في الزيارة التي التقت سموها خلالها بالشريك المؤسس للمنصة ألن بلو، ورئيس التسويق شانون بريتون، وأعضاء فريق «لينكد إن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم في اللقاء مناقشة سبل استخدام منصة «لينكد إن» للتفاعل بشكل أفضل مع محترفي الصناعات الإبداعية والثقافية في إمارة دبي، ودعم الموهوبين والمبدعين، سواء في دبي أو عموم دولة الإمارات.

هالة بدري:

• «المبادرة تمثل جزءاً من التزامنا بدعم المبدعين ورفدهم في جميع الظروف».

علي مطر:

• «نفتخر بتجديد شراكتنا مع (دبي للثقافة) بما لها من رصيد فني إبداعي كبير».

100 دورة تعليمية مجانية تم تصميمها لتناسب أصحاب المهن الإبداعية بشكل خاص.

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