51 لقاء فكرياً في أولى دورات «شما بنت محمد للفكر والمعرفة»

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة دورته الأولى ضمن مبادرة «الباحثون عن المعرفة لا توقفهم الأزمات» بـ51 لقاء فكرياً خلال 72 يوماً في خطوة تؤكد قدرة الإنسان الواعي على أن يجعل من الأزمات مصدراً للإلهام والعطاء.

وبادر المجلس في ظل أزمة فيروس كورونا في إطلاق لقاءاته «عن بُعد» بتوجيهات من رئيس المجلس الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان. وتنوعت أنشطة ولقاءات المجلس حيث تم عقد 14 أمسية ضمن ندوة الكتاب والحوار الثقافي تم خلالها مناقشة كتب وروايات لثقافات عدة إضافة لندوتين في الكتاب المسموع، كما جرى استعراض ومناقشة ست قضايا تربوية تناولت الوضع الحالي في ظل وباء «كورونا» وما بعد الفيروس ودور الأسرة والمجتمع في ذلك، إلى جانب مناقشة وتحليل تسعة أفلام تناولت قضايا اجتماعية. وعقد المجلس سبع أمسيات في مجال «منشط صورة وتعليق» علاوة على ثلاث أمسيات في منشط الفكر الإسلامي، كما كان للفن نصيب من برامج مجلس الفكر حيث جرت مناقشة لوحة للفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه الموجودة في إيطاليا، كما تم عقد ورشة في الرسم بالقهوة قدمتها الفنانة ماجدة نصرالدين وطبقتها العضوات أونلاين، إضافة لثلاث جلسات في رياضة «اليوجا» بالتعاون مع مؤسسة بحر الثقافة، وتنظيم أمسية شعرية بحضور الشاعرة الإماراتية الشيخة خلود المعلا، بالاضافة إلى عقد خمس ورش عمل ومحاضرات قدمتها عضوات المجلس في مجالات متعددة أبرزها المحاضرة التي قدمتها الشيخة شما بعنوان «العلاقات الإنسانية غير المشروطة». وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، على هدف المجلس في تحقيق الارتواء بالمعرفة عبر القراءة وبلورة المشهد الثقافي النسوي في دولة الإمارات عبر مجلس شما محمد للفكر والمعرفة الذي يُعد أول صالون أدبي نسوي في الإمارات يهتم بتعزيز القراءة كرافد من روافد المعرفة.

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